版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报5.48%，上日加权利率6.1682%

路透上海12月23日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在5.48%，上日该期限加权平均利率为6.1682%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

5.48% 6.50% 6.1682%

周一银行间市场质押式回购总成交金额为7,222.40亿元，较上日的7,699.07亿元小幅缩量；其中，隔夜品种成交5,590.93亿元，上日为5,325.60亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐