中国货币市场：供给明显改善七天回购利率大挫，资金预期乐观

路透上海12月23日 - 中国银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善，主要质押式回购利率 全线下行，其中七天期回购利率大挫约70个基点(bp)领先，与隔夜品种点差也缩窄至200bp以内。

交易员称，随着新股发行冻结资金的逐步解冻，加之年末财政存款将密集投放，市场对资金面预期较为乐观，因此回购利率进一步脱离高位只是时间问题。

上海一券商交易员表示，开盘后不久，其所需资金即已全部到位。“新股解冻之后，资金应该会更好，所以还是先拿点隔夜滚着，勾一下之前的高成本。”

本轮新股首次公开发行(IPO)冻结资金于今日开始解冻，时间持续到周五(26日)，其中周三和周四为密集解冻期。

北京一银行交易员并透露，作为资金市场的绝对龙头--国开行今日开盘即敞开供应，整体供给状况明显改观。

正常情况下，银行间市场隔夜和七天期加权利率点差在70bp上下较为合理。但因供给严重不足，上日二者点差已扩至245bp左右。

中国央行公开市场周二仍无任何动作，至此空窗操作已近一个月。今日市场流动性已较上日有明显好转，而且最迟到下周，年底大量的财政存款就将投放，资金面即将出现实质性缓和，逆回购重启的必要性因此降低。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5663 3.7116 -14.53

七天 5.4614 6.1682 -70.68

14天 5.9177 6.1125 -19.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.4500 7.0650 +38.50

七天 6.2000 7.6100 -141.00

14天 5.7000 6.5000 -80.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7600 3.7500 +1.00

七天 5.5000 5.7200 -22.00

14天 5.9300 6.0600 -13.00

Shibor

其中:隔夜 3.6670 3.7020 -3.50

七天 5.6530 5.7820 -12.90

三个月 5.1615 5.1066 +5.49