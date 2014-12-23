英国经济：12月通胀预期降至近六年最低--调查

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透伦敦12月22日 - 周一公布的调查显示，英国民众12月对未来一年的通胀预期降至近六年最低水平。
花旗/Yougov进行的月度调查显示，英国12月未来一年的通胀预期从上月的1.8%降至1.5%，触及2009年2月以来最低水准。
对未来五至10年的通胀预期从11月的2.8%降至2.7%，为2005年此项调查开始以来最低。
“和近几个月一样，通缩预期并没有扩散，”花旗分析师Michael Saunders表示，其并称，该调查将为英国央行决策者所乐见。英国央行已经暗示，进入2015年很长时间后才会升息。
“家庭通胀预期水平较低，可能让人们对自身实质收入前景更感乐观，但不会发生持续通缩预期增强的情况下可能造成的破坏性影响。”
英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.0%，创逾12年低点。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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