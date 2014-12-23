英国经济：12月通胀预期降至近六年最低--调查

路透伦敦12月22日 - 周一公布的调查显示，英国民众12月对未来一年的通胀预期降至近六年最低水平。

花旗/Yougov进行的月度调查显示，英国12月未来一年的通胀预期从上月的1.8%降至1.5%，触及2009年2月以来最低水准。

对未来五至10年的通胀预期从11月的2.8%降至2.7%，为2005年此项调查开始以来最低。

“和近几个月一样，通缩预期并没有扩散，”花旗分析师Michael Saunders表示，其并称，该调查将为英国央行决策者所乐见。英国央行已经暗示，进入2015年很长时间后才会升息。

“家庭通胀预期水平较低，可能让人们对自身实质收入前景更感乐观，但不会发生持续通缩预期增强的情况下可能造成的破坏性影响。”