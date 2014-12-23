更新版 1-路透调查：油价明年下半年或将反弹，非OPEC产油国担负减产重任

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* 分析师将2015明年布兰特原油价格预估下调8.50美元

* 2015年布兰特原油均价料在74.00，美国原油料为68.70

路透12月22日 - 路透月度调查显示，原油价格有可能在明年上半年触底，直至美国页岩油生产放缓，抵消因石油输出国组织(OPEC)决定不减产而加剧的供应过剩问题。

分析师称，OPEC上月决定维持产量不变，意味着当下减产的重任落在非OPEC产油国肩上，首当其冲的是美国的页岩油。

德国商业银行的Carsten Fritsch说道：“油价将会下滑，降低投资页岩油生产的吸引力。”

调查显示，随着非OPEC国家对低油价做出回应，以及需求的增长，明年下半年油价将会回升。

受访的30位经济学家和分析师预期，明年布兰特原油 均价将在每桶74.00美元，2016年将在80.30。

与上次路透调查相比，2015年油价的最新预估下调了8.50美元。11月的调查数据较10月调降了11.20美元，为2008年经济衰退以来平均预估的最大降幅。

布兰特原油本月触及60美元下方的五年低点，较6月所及峰值跌去近一半。今年迄今布兰特原油均价为100.57美元。

布兰特原油周一涨0.74美元报每桶62.12.美国原油期货 涨0.66美元，报每桶57.79。

澳新银行分析师Natalie Rampono说道：“至于油价底部，我们认为每桶60美元的价格，就会令快速成长的美国页岩油生产商感到痛楚了。”

不过一些分析师怀疑OPEC的袖手旁观是否会威胁到美国页岩油生产商。

调查预估，美国轻质原油明年的均价将在每桶68.70美元，2016年料在74.90美元。2014年迄今美国原油均价为93.99美元。

调查称，布兰特原油较美国原油的价格升水2015年将收窄5.30美元，今年迄今报6.68美元，2013年在10.58美元。(完)