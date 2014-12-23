全球金市：金价持于三周低点附近，因股市和美元上涨

美元上涨使得以美元计价的黄金对于其他货币持有者而言更为昂贵， 并且减弱黄金作为对冲工具的魅力。 全球股市周一上扬，欧洲出台更多刺激措施的预期升温，支撑该地区 股市，年底买盘助推标准普尔500指数和道琼工业指数创下纪录收盘高位 。 油价下滑也削弱黄金对冲油价引致的通胀的吸引力。油价周一再度下 跌，因沙特石油部长称，不管油价如何，石油输出国组织(OPEC)都不会减 产。 交易商表示，金价跌破1,192美元后，技术性卖盘亦加剧了卖压。 美国疲弱的经济数据未能提振金价。根据周一公布的数据，美国成屋 销售年率在11月降至六个月来最低位 。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 张涛)