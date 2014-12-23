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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 09:07 BJT

全球金市：金价持于三周低点附近，因股市和美元上涨

美元上涨使得以美元计价的黄金对于其他货币持有者而言更为昂贵，
并且减弱黄金作为对冲工具的魅力。
    
    全球股市周一上扬，欧洲出台更多刺激措施的预期升温，支撑该地区
股市，年底买盘助推标准普尔500指数和道琼工业指数创下纪录收盘高位
。
    
    油价下滑也削弱黄金对冲油价引致的通胀的吸引力。油价周一再度下
跌，因沙特石油部长称，不管油价如何，石油输出国组织(OPEC)都不会减
产。
    
    交易商表示，金价跌破1,192美元后，技术性卖盘亦加剧了卖压。
    
    美国疲弱的经济数据未能提振金价。根据周一公布的数据，美国成屋
销售年率在11月降至六个月来最低位 。(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    
    

 (编译 李爽/王兴亚；审校 张涛)
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