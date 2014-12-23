全球金市：金价持于三周低点附近，因股市和美元上涨

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
美元上涨使得以美元计价的黄金对于其他货币持有者而言更为昂贵， 并且减弱黄金作为对冲工具的魅力。 全球股市周一上扬，欧洲出台更多刺激措施的预期升温，支撑该地区 股市，年底买盘助推标准普尔500指数和道琼工业指数创下纪录收盘高位 。 油价下滑也削弱黄金对冲油价引致的通胀的吸引力。油价周一再度下 跌，因沙特石油部长称，不管油价如何，石油输出国组织(OPEC)都不会减 产。 交易商表示，金价跌破1,192美元后，技术性卖盘亦加剧了卖压。 美国疲弱的经济数据未能提振金价。根据周一公布的数据，美国成屋 销售年率在11月降至六个月来最低位 。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。