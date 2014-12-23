中港个股：中国平安拟提前赎回可转债，因市价持续高于转股价的130%

路透上海12月23日 - 刚完成巨额H股增发筹资的中国第二大寿险公司--中国平安 周二公告称，因近期公司A股价格持续高于可转债转股价的130%，按相关条款，公司决定行使平安转债 提前赎回权，对赎回登记日在册但尚未转股的平安转债全部赎回。

分析人士指出，由于目前平安转债交易价格大幅高出赎回价格，大多转债持有人近日可能会选择转股来避免帐面损失，中国平安又将获得大量资本补充。

公告指出，自11月11日至12月22日连续30个交易日中已有15日收盘价不低于转股价的130%，首次触发可转债的有条件赎回条款。中国平安将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等事项。

按平安转债的募集说明书，一旦触发转债赎回条款，发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转股。自今年11月22日起的一年，平安转债的票面利率为1%，因此平安转债的赎回价格估计仅略高于100元面值。

中国平安于去年11月发行260亿元A股可转债，期限为六年，目前其转股价格为41.22元，尚未转股的平安转债规模为230.15亿元，平安转债周一收盘价为158.75元。

若按周一收盘价计算，平安转债持有人转股后，其所持中国平安的成本为每股65.44元，相对略低于周一中国平安A股收盘价65.85元，转债持有人转股还能小赚。

国泰君安非银金融首席分析师赵湘怀指出，“平安可转债作为保险类公司的首只转债，以其防守属性陪伴保险股度过了漫漫熊市，如今平安走牛，转债也完成使命，大部会将转为净资产。”

他表示，公司短期兑现现金的压力较小，转债持有人大概率会转股，将增厚中国平安集团的资本实力。若转债全部转股后，中国平安将增加股本5.58亿股，较目前增加6.56%。