中国政策：率先在民族地区实行资源有偿使用制度和生态补偿制度--国务院

路透北京12月23日 - 中国国务院发布关于加强和改进新形势下民族工作的意见指出，要明确民族地区经济社会发展基本思路，以提高基本公共服务水平、改善民生为首要任务，率先在民族地区实行资源有偿使用制度和生态补偿制度。

中国政府网刊登的意见称，要加强民族工作法律法规建设，依法妥善处理涉及民族因素的问题，坚持在法律范围内、法治轨道上处理涉及民族因素的问题，不能把涉及少数民族群众的民事和刑事问题归结为民族问题，不能把发生在民族地区的一般矛盾纠纷简单归结为民族问题。

“要完善差别化支持政策，进一步完善一般性财政转移支付增长机制，充分发挥政策性金融作用，加大银行、证券、保险对民族地区的支持力度。”意见称。

支持民族地区以建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路为契机，在口岸建设、基础设施互联互通等方面给予扶持，完善对口支援工作机制，重点向基层特别是农牧区倾斜，结合“十三五”规划制定，继续编制并实施国家扶持人口较少民族发展规划、兴边富民行动规划、少数民族事业规划。

意见指出，要准确把握当前民族工作阶段性特征，少数民族和民族地区市场经济起步晚、竞争能力比较弱；民族地区经济加快发展势头和发展低水平并存，总体上与东部地区发展绝对差距拉大、民族地区之间发展差距拉大问题突出。

国家对民族地区支持力度持续加大和民族地区基本公共服务能力建设仍然薄弱并存，历史欠账较多，一些群众生产生活条件比较落后；各民族交往交流交融趋势增强和涉及民族因素的矛盾纠纷上升并存，影响民族关系的因素更加复杂；反对民族分裂、宗教极端、暴力恐怖斗争成效显着和局部地区暴力恐怖活动活跃多发并存等。

意见指出，要明确民族地区经济社会发展基本思路，以扶贫攻坚为重点，以教育、就业、产业结构调整、基础设施建设和生态环境保护为着力点，以促进市场要素流动与加强各民族交往交流交融相贯通为途径。