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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 09:13 BJT

中港个股：华电国际A股和H股双双停牌，拟配售新A股筹资

路透香港12月23日 - 中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司 周二称，其A股和H股股份暂停买卖，以待刊发有关非公开发行和配售新A股之公告。

停牌前，华电国际H股周一收报6.81港元，A股报7.38元人民币。

华电国际此前获得母公司华电集团确认其作为集团发展常规能源发电业务的核心企业，母公司并承诺将会向华电国际注入非上市常规能源发电资产。

今年7月，华电国际配售逾2.862亿股新H股，集资14.08亿港元，用于补充流动资金。分析师认为此举为将来收购资产作准备。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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