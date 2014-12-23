中港个股：华电国际A股和H股双双停牌，拟配售新A股筹资

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港12月23日 - 中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司 周二称，其A股和H股股份暂停买卖，以待刊发有关非公开发行和配售新A股之公告。
停牌前，华电国际H股周一收报6.81港元，A股报7.38元人民币。
华电国际此前获得母公司华电集团确认其作为集团发展常规能源发电业务的核心企业，母公司并承诺将会向华电国际注入非上市常规能源发电资产。
今年7月，华电国际配售逾2.862亿股新H股，集资14.08亿港元，用于补充流动资金。分析师认为此举为将来收购资产作准备。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。