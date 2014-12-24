《中国债券市场每日交易备忘》--12月24日

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一、新债发行：
中国财政部250亿元人民币两年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.43%
淮南矿业集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承
阳泉煤业集团15亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承
无锡国联发展集团6亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承
中国电信 60亿元一个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和中行主承
中国电信70亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承
中国电信60亿元一个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和中信银行主承
大连海洋渔业集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承
上海均瑶集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行和农业银行主承
新疆天业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
广东电力发展1亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承
山东省商业集团7亿元永续中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和中信银行主承
中冶科工集团30亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和农业银行主承
万科 18亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招商银行主承
山西潞安矿业集团20亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承
山西潞安矿业集团10亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承
葛洲坝集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和进出口行主承
浦发银行30亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1999%
浦发银行20亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9999%
交通银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.7000%
厦门农商行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.6011%
上海银行8亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2499%
浙商银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.2000%
宁波银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4000%
宁波银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2000%
宁波银行20亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2000%
徽商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%
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二、新债上市：
财政部282.40亿元10年期固息国债140029，票面利率3.77%
绍兴柯桥经济开发区8亿元七年期固息债1480586，票面利率7.00%
黔西南工业投资13亿元七年期固息债1480589，票面利率7.40%
大唐发电 20亿元三个月期超短融011423007，票面利率5.50%
广发证券 25亿元66天期短融071404015，票面利率6.2%
中国核工业建设集团3亿元五年期中票101468006，票面利率5.35%
中国工艺集团5亿元五年期中票101461042，票面利率5.88%
中国航空技术国际控股50亿元永续中票101452031，票面利率6.00%
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三、缴款：
富滇银行20亿元三年期固息金融债1420048，票面利率5.10%
山东博兴县鑫达建设10亿元七年期固息债1480597，票面利率8.00%
陕西煤业化工集团30亿元一年期短融
金元证券5亿元三个月期短融
江西铁路投资集团7亿元三年期中票
江西铁路投资集团11亿元三年期中票
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四、还本付息：
国开行50亿元一年期浮息金融债(三个月Shibor基准)130249到期兑付，基本利差0.64%
东吴证券5亿元三个月期短融1490179到期兑付，票面利率4.70%
光明食品(集团)20亿元六个月期超短融011486003到期兑付，票面利率4.75%
江苏吴中 1亿元一年期短融041358094到期兑付，票面利率7.80%
西部证券5亿元三个月期短融071442003到期兑付，票面利率4.71%
兴业银行10亿元三个月期同业存单111410049到期兑付
07晟通债 078088付息
08国开11 080211付息
09国网债03 0980184付息
09国网债04 0980185付息
09海航债 0980186付息
10附息国债19 100019付息
10渝南岸债 1080172付息
10大连港债 1080173付息
10复星债 1080174付息
10南京高新债 1080175付息
11国开17 110217付息
12邯郸城投债 1280477付息
12巢湖城投债 1280478付息
12保定高新债 1280479付息
12兴泸集MTN1 1282552付息
13国开50 130250付息
14广东债03 1463003付息
14信银1A2 1489073付息
14冀元1A2 1489152付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国正在加快投资来舒缓经济下行的压力。本周一及周二两日内中国国家发展改革委批复包括浙江省都市圈城际铁路等七个建设项目，总投资规模接近1,600亿元人民币。
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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