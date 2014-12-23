金属期市：伦敦期铜微升，但下行风险犹存

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
上海期交所主力期铜合约 跌0.46%，至每吨45,550元人民币。
路透基于最新官方数据计算得出，中国11月精炼铜表观需求较上月增长8.9%，逆转了前月的跌势。
高盛 已经将其备受争议的金属仓储业务卖给瑞士私募股权集团Reuben Brothers。
曾是澳洲“经济成长引擎”的西澳州周一公布，15年来首次录得预算赤字，因铁矿石开采特许权税费骤降。(完)
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(编译 李爽/王兴亚；审校 张荻/孙茉莉)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。