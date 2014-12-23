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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 09:37 BJT

金属期市：伦敦期铜微升，但下行风险犹存

上海期交所主力期铜合约 跌0.46%，至每吨45,550元人民币。

路透基于最新官方数据计算得出，中国11月精炼铜表观需求较上月增长8.9%，逆转了前月的跌势。

高盛 已经将其备受争议的金属仓储业务卖给瑞士私募股权集团Reuben Brothers。

曾是澳洲“经济成长引擎”的西澳州周一公布，15年来首次录得预算赤字，因铁矿石开采特许权税费骤降。(完)

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(编译 李爽/王兴亚；审校 张荻/孙茉莉)
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