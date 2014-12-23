澳新汇市：澳元或跌破0.81美元，新西兰元持稳

今年迄今为止，澳元已下跌近9%，因全球大宗商品价格下滑以及国内经济成长低于平均水准。

澳洲的主要出口商品铁矿石价格今年大跌50%。同时，矿业投资急剧放缓，而其它经济领域则仍难见起色。

债券期货显示，2月央行举行下次政策检视会议时的降息概率为25%，5月前降息25基点的可能性则为100%。

新西兰元兑美元 周二保持在0.7733美元，距离本月稍早的两年半低位0.7660美元不远。

新西兰元今年迄今已下跌了6%左右，回吐年初时的涨幅。市场动荡加剧，或让新西兰元触及新低。

新西兰元近期技术支撑位在0.7700美元附近，自10月以来该水准一直基本上守住了。(完)

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