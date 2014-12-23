澳新汇市：澳元或跌破0.81美元，新西兰元持稳

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
今年迄今为止，澳元已下跌近9%，因全球大宗商品价格下滑以及国内经济成长低于平均水准。
澳洲的主要出口商品铁矿石价格今年大跌50%。同时，矿业投资急剧放缓，而其它经济领域则仍难见起色。
债券期货显示，2月央行举行下次政策检视会议时的降息概率为25%，5月前降息25基点的可能性则为100%。
新西兰元兑美元 周二保持在0.7733美元，距离本月稍早的两年半低位0.7660美元不远。
新西兰元今年迄今已下跌了6%左右，回吐年初时的涨幅。市场动荡加剧，或让新西兰元触及新低。
新西兰元近期技术支撑位在0.7700美元附近，自10月以来该水准一直基本上守住了。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/洪曦; 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。