日本已公布经济指标--2014/12/23

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.5% r -1.8% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +2.4% +2.5% 12月25日 +2.3% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.9% +3.0% 12月25日 +2.7% 工业生产(m/m) 10月 +0.4% r +2.9% r 12月25日 +0.8% 失业率 10月 3.5% @ 3.6% @ 12月25日 3.5% 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差8,919 逆差7,100 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -4.0% -5.6% 12月25日 -3.8% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。