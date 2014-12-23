韩国已公布经济指标--2014/12/23

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.9% @-r +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.0% +1.2% 12月30日 +1.2% 工业生产(m/m) 10月 -1.6% @-p 持平 @-r 12月29日 +0.8% 失业率 11月 3.4% @ 3.5% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差55.1 r 顺差73.8 r 2015年1月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。