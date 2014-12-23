国际油市：美国原油期货小幅升向56美元，但沙特言论限制涨势

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economic Survey， MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成员国，让他们相信无论油价跌到多低，减少石油产量都不符合OPEC的利益。
欧那密周日称，即便非OPEC国家减产，沙特也不会为了支撑油市而减产。这是全球最大石油出口国沙特迄今发出的最强硬信号之一，表明其计划坦然面对数年来最为严重的油价跌势。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 王兴亚/戴素萍)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。