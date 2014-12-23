国际油市：美国原油期货小幅升向56美元，但沙特言论限制涨势

沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economic Survey， MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成员国，让他们相信无论油价跌到多低，减少石油产量都不符合OPEC的利益。

欧那密周日称，即便非OPEC国家减产，沙特也不会为了支撑油市而减产。这是全球最大石油出口国沙特迄今发出的最强硬信号之一，表明其计划坦然面对数年来最为严重的油价跌势。 (完)

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