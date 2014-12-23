更新版1-中国公开市场：空窗操作近一个月，资金缓解在即降低逆回购重启必要性

* 公开市场仍无动作，空窗操作近一个月

* 新股申购资金陆续解冻，财政存款亦即将投放

* 资金面将现实质缓和，逆回购重启必要性降低 (新增市场评论和更多背景)

路透上海12月23日 - 中国央行公开市场周二仍无任何动作，至此空窗操作已近一个月。今日市场流动性已较上日有明显好转，而且最迟到下周，年底大量的财政存款就将投放，资金面即将出现实质性缓和，逆回购重启的必要性因此降低。

市场人士并认为，随着年末将至，机构的跨年资金备付也逐步准备到位，加之上周在新股IPO导致资金紧张时，央行提供的定向“过桥”支持已显效，年底前公开市场操作料仍将按兵不动。

“(资金面)比昨天松一些了，上周那种情况都没做(逆回购)，今天就更不会做了，”北京一银行交易员称。

公开市场上次操作是在11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；而据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。

上海一银行交易员则谈到，今日起新股IPO申购资金就将陆续回流，此外下周又将迎来万亿规模的财政存款投放，年末的资金警报已经基本解除。

上周和本周共有10只新股IPO，其中的最后一只新澳股份今日网上申购。不过上周四发行的葵花药业申购资金已解冻，而明日还将有包括国信证券在内的六只新股的申购资金解冻。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

中国央行公开市场上周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

其中9月进行的MLF操作已于上周到期，恰逢资金面紧张，路透此前援引两位消息人士透露，央行续做了部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作。

今年以来，央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。(完)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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