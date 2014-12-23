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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 09:58 BJT

芝加哥期市：玉米期货自五个月高位回落，小麦连跌第三日

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           621.50    -4.25  -0.68%    -5.15%     582.90   52
    CBOT玉米           411.00    -0.75  -0.18%    +0.00%     408.08   76
    CBOT大豆          1034.00    -4.25  -0.41%    -0.10%    1031.55   51
    CBOT稻米           $12.39    $0.00  +0.00%    +0.45%     $12.41   50
    美国原油           $55.62    $0.36  +0.65%    -1.59%     $66.77   30
    汇率
    欧元/美元          $1.223   $0.000  -0.01%    +0.02%
    美元/澳元           0.812   -0.001  -0.12%    -0.23%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/王颖；审校 孙茉莉/徐文焰)
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