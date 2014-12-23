英国金融：政府将扩大反操纵法律实施范围，涵盖外汇与金银等市场

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透伦敦12月22日 - 英国政府周一表示，将从4月1日起扩大有关反市场操纵法律的实施范围，把七个指标也纳入约束范围，涉及外汇、黄金、石油和白银市场。该法律把操纵市场指标列为刑事罪。
这是英国保守党领导的政府打击伦敦金融城不法行为的最新举措。利率操纵丑闻和有关交易员相互勾结操纵汇率的指控，损害了金融城的声誉。
“确保支撑全球金融市场的关键指标准确可靠，而且任何企图操纵指标的人受到法律制裁，是我们长期经济规划的重要组成部分，”英国财政大臣欧思邦表示。
根据这项法律，被认定操纵罪名成立者最多可被判七年监禁。该法律最先被用于伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)市场，此前针对该指标的全球操纵丑闻导致多家大型银行被课以数以十亿美元计的罚款。
财政部称，七个指标将被纳入该法的管辖范围，不过还要经过英国金融监管机构的讨论。
在LIBOR丑闻之后，欧盟已将操纵市场指标定为刑事罪，但相关法律要等到2016年才生效。
金融时报称，苏格兰皇家银行 一名前交易员周五被逮捕，涉及一项银行交易员试图操纵外汇市场的刑事调查。(完)
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。