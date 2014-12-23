永安期货：中国期指持仓下降不明显，空方内部分歧加大

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

周一期指盘中跳水，主力合约IF1501收盘报3394.4点，跌幅3.04%。上周期指突破振荡平台最高上冲至3535.0点，但在期指上涨过程中量能并没有跟涨。上周虽然是交割周，但期指四个合约总成交量均值由225.6万手下降至182.1万手。总持仓方面，下降不明显，周均值仍位于24万手高位，但上周五出现近万手的减仓。价格走势与量能出现背离是期指周一下挫的原因之一，后续需警惕资金整体回撤情况对行情的影响。

主力持仓方面，上周前20名主力席位在期指四个合约多单合计减持8910手，空单合计减持5876手，整体上多头资金回流力度大于空头。净空持仓波动加大，最低减至1.6万手，最高达到上周五的2.6万手，为近7个交易日高点。近期多空双方在主力合约的争夺上力量转化频繁，增仓幅度上交替占优。周一，虽然指数下挫，但空方并没有乘胜追击，反而减持8485手。多头减持2294手，低位吸纳意愿也不强烈。期指总净空持仓再次减至2万手下方。这说明振荡结束后的强拉对空头信心打压较大，空方并不敢贸然加仓。净空持仓的回落使得指数继续向下的压力减轻。(完)

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