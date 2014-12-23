香港个股：和谐汽车引入鸿海为第二大股东，以拓展电动车业务

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港12月23日 - 中国汽车销售服务商--和谐汽车 公布引入台湾鸿海 为第二大股东以合作拓展电动车业务后，周二早盘初段股价一度涨逾2%。
和谐汽车周一晚间的公告称，计划向鸿海全资附属公司Foxconn (Far East) Limited配售约1.29亿股股份，相当于经扩大后股本的10.526%，后者将成为公司第二大股东。
配售价每股4.73港元，较周一收市价5.31港元折让11%。是次集资约6亿港元，将用作新能源电动车制造的潜在投资。
和谐汽车主席冯长革表示，“认购事项为本集团、投资者及鸿海的战略合作建立基础，使本集团能够巩固其在中国豪华及超豪华汽车业务的庞大经销网络及专长，同时拓展电动车业务。”
鸿海及其集团公司主要从事电脑、通讯及消费电子(3C)产品的制造及销售，为和谐汽车的独立第三方。
和谐汽车早盘初段曾涨逾2%，香港时间9:47，升幅收窄至1.13%，报5.37港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。