《焦点》IPO承销商今年赚得盘满钵满，开开心心过圣诞

**宏观，宏观，还是宏观**

今年全球股权资本市场的新股发行量中，金融行业占据五分之一的比例，因银行业在力求满足更加严格的资本要求，但经过一年金融业密集售股和IPO，银行人士称投资者希望在2015年有更多的选择。

这其中包括与并购相关的股权出售。

法国有线电视运营商Numericable 11月的配股筹集到47亿欧元，以帮助为收购Vivendi SFR移动网络部门融资。此次配股认购率达到99.95%。

纽约-泛欧交易所集团的国际上市部主管Albert Ganyushin表示，并购项目计划看来非常健康，明年分拆的融资活动明年将占更大的比重。

接下来的交易包括德商拜耳(Bayer) 的塑料业务(价值或在100亿欧元左右)，以及菲亚特 旗下豪车品牌法拉利上市。

不过，在2014年的起落过后，2015年也不太可能一帆风顺，因为投资者们的目光放在欧元区通胀率下滑、地缘政治动荡和油价下跌等风险上。

银行业者也提出疑问，在本国经济展示出复苏迹象的背景下，美国投资者对全球交易会有多热情。美银美林表示，美国投资者是今年许多海外股票发行的支持动力，在一些交易的需求占比超过50%。

“我认为最值得关注的将是美国市场。”德意志银行 美洲股权资本市场主管Jeff Bunzel说。

与此同时，亚太地区今年股票发行活动大幅升温。澳洲IPO数量创下纪录高位。中国监管机构解冻IPO申请后，香港和中国的主要市场活动亦变得活跃。

亚太地区股票发行量上涨29.1%，至2,428亿美元，为2010年以来最高。得益于阿里巴巴的上市，该地区IPO规模增长逾一倍至914亿美元。

该地区及亚洲其他地区发股量料还会增加，印度银行人士预计，随着印度总理莫迪政府寻求清理国有企业和筹措资金，该国私有化进程将加速。

“整体上，我们预计2015年的市场至少将和2014年一样好。”摩根士丹利 亚太股权资本市场联席主管Jerome Leleu说。(完) (编译 李春喜/洪曦; 审校 郑茵/王丽鑫)