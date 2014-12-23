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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 09:57 BJT

国都期货：沪铜短期反弹难持续，因国内经济下行工业需求疲软

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

截至昨日，沪铜主力合约连续三个交易日收阳，价格与市场信心有所企稳。但中长期来看，铜价仍在下降通道中，在国内经济整体下行、未来铜矿供应增加、铜库存高企的背景下，本轮反弹或昙花一现。

　　由于国内经济增速下滑已经成为市场共识，结构性调整依然是市场主基调，大规模的基建与投资将不会再出现，国内市场对于铜的需求增速也将慢慢放缓。根据CRU的预测，中国铜需求平均增速将从过去十年的11%大幅快速下滑至个位数的增长。尽管央行有过一次降息的举动，但目前国内银行对实体企业降杠杆的操作增多，铜产业链企业资金紧张的状况较为普遍，需求也受到了很大的影响，下游企业低库存状况将成为常态。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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