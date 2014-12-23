国都期货：沪铜短期反弹难持续，因国内经济下行工业需求疲软

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
截至昨日，沪铜主力合约连续三个交易日收阳，价格与市场信心有所企稳。但中长期来看，铜价仍在下降通道中，在国内经济整体下行、未来铜矿供应增加、铜库存高企的背景下，本轮反弹或昙花一现。
由于国内经济增速下滑已经成为市场共识，结构性调整依然是市场主基调，大规模的基建与投资将不会再出现，国内市场对于铜的需求增速也将慢慢放缓。根据CRU的预测，中国铜需求平均增速将从过去十年的11%大幅快速下滑至个位数的增长。尽管央行有过一次降息的举动，但目前国内银行对实体企业降杠杆的操作增多，铜产业链企业资金紧张的状况较为普遍，需求也受到了很大的影响，下游企业低库存状况将成为常态。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。