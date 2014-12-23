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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 09:59 BJT

光大期货：大商所玉米期价或继续下行，冬季疫情导致饲料消费低迷

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

大商所玉米主力1505合约期价继续下行。技术图表显示，12月初玉米主力1505合约触顶回落，12月中旬期价跌破颈线支撑，12月末期价或延续下行表现。

2014年临储玉米收购政策公布并不能改变玉米现货市场供大于求的格局，在临储玉米收购主体分批入市后，玉米现货价格再次呈现下行走势。玉米深加工企业开工率低，冬季疫情导致饲料消费低迷，在玉米现货市场供大于求的背景下，玉米期货价格还将延续下行走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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