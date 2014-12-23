光大期货：大商所玉米期价或继续下行，冬季疫情导致饲料消费低迷

2014年临储玉米收购政策公布并不能改变玉米现货市场供大于求的格局，在临储玉米收购主体分批入市后，玉米现货价格再次呈现下行走势。玉米深加工企业开工率低，冬季疫情导致饲料消费低迷，在玉米现货市场供大于求的背景下，玉米期货价格还将延续下行走势。(完)