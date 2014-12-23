光大期货：大商所玉米期价或继续下行，冬季疫情导致饲料消费低迷

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
大商所玉米主力1505合约期价继续下行。技术图表显示，12月初玉米主力1505合约触顶回落，12月中旬期价跌破颈线支撑，12月末期价或延续下行表现。
2014年临储玉米收购政策公布并不能改变玉米现货市场供大于求的格局，在临储玉米收购主体分批入市后，玉米现货价格再次呈现下行走势。玉米深加工企业开工率低，冬季疫情导致饲料消费低迷，在玉米现货市场供大于求的背景下，玉米期货价格还将延续下行走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。