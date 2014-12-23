民生期货：上海螺纹钢期货持仓接连减少，价格反弹仍可持续

今年钢材现货价格虽屡创新低，但铁矿石、焦煤等主要原料的价格下跌幅度更大，钢厂的盈利水平与经营状况出现了较大改观，钢厂利润总额将达到三年来新高。在利润的驱动下，钢厂减产动力不足，截至上周五，全国样本钢厂的高炉开工率为91.85%，较11月14日的84.39%上涨7.46个百分点。中钢协预估12月上旬全国粗钢产量为219.54万吨，连续四周环比上涨。在需求方面，随着冬季消费淡季的到来，工地大面积停工，下游需求明显萎缩，北方地区钢材南下加快，钢材贸易商囤货热情不高，“冬储”行情落空。在供应加大、需求不济的情况下，螺纹钢现货价格表现低迷，全国一些主要城市的报价已经跌破前低。