民生期货：上海螺纹钢期货持仓接连减少，价格反弹仍可持续

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
在政策面利好预期与现货供需疲弱的博弈之中，近期螺纹钢期货在2500-2600元之间振荡整理，空头获利盘回吐，持仓量急剧减少。
今年钢材现货价格虽屡创新低，但铁矿石、焦煤等主要原料的价格下跌幅度更大，钢厂的盈利水平与经营状况出现了较大改观，钢厂利润总额将达到三年来新高。在利润的驱动下，钢厂减产动力不足，截至上周五，全国样本钢厂的高炉开工率为91.85%，较11月14日的84.39%上涨7.46个百分点。中钢协预估12月上旬全国粗钢产量为219.54万吨，连续四周环比上涨。在需求方面，随着冬季消费淡季的到来，工地大面积停工，下游需求明显萎缩，北方地区钢材南下加快，钢材贸易商囤货热情不高，“冬储”行情落空。在供应加大、需求不济的情况下，螺纹钢现货价格表现低迷，全国一些主要城市的报价已经跌破前低。
当前市场注意力转移到宏观刺激政策的利好预期上，在持仓量持续减少的情况下，螺纹钢反弹仍可持续，考虑螺纹钢现货疲弱的基本面不改，反弹空间将受到一定的抑制。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。