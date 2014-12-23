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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 10:08 BJT

民生期货：上海螺纹钢期货持仓接连减少，价格反弹仍可持续

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

在政策面利好预期与现货供需疲弱的博弈之中，近期螺纹钢期货在2500-2600元之间振荡整理，空头获利盘回吐，持仓量急剧减少。

今年钢材现货价格虽屡创新低，但铁矿石、焦煤等主要原料的价格下跌幅度更大，钢厂的盈利水平与经营状况出现了较大改观，钢厂利润总额将达到三年来新高。在利润的驱动下，钢厂减产动力不足，截至上周五，全国样本钢厂的高炉开工率为91.85%，较11月14日的84.39%上涨7.46个百分点。中钢协预估12月上旬全国粗钢产量为219.54万吨，连续四周环比上涨。在需求方面，随着冬季消费淡季的到来，工地大面积停工，下游需求明显萎缩，北方地区钢材南下加快，钢材贸易商囤货热情不高，“冬储”行情落空。在供应加大、需求不济的情况下，螺纹钢现货价格表现低迷，全国一些主要城市的报价已经跌破前低。

当前市场注意力转移到宏观刺激政策的利好预期上，在持仓量持续减少的情况下，螺纹钢反弹仍可持续，考虑螺纹钢现货疲弱的基本面不改，反弹空间将受到一定的抑制。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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