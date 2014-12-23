路透专访：伊拉克几周内开始讨论与库尔德地区最终石油协议--石油部长

* 本月与库尔德地区达成初步的出口协议

* 认为双方之间正在出现“信任与善意”

* 明年伊拉克南部原油产量将增长

* 认为油价将在2015年年中在每桶70美元上方持稳

路透阿布扎比12月22日 - 伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪周一表示，在达成全面协议之前，该国库尔德地区将根据与巴格达的初步协议继续出口当地原油，预计将在几周内开始谈判最终协议。

本月初，伊拉克中央政府与库尔德地区当局达成临时协议，结束了关于半自治的库尔德地区原油出口以及向该地区拨付预算的激烈争论。

根据协议，库尔德油田可通过伊拉克国家石油营销组织(SOMO)每日出口25万桶原油，同时可通过穿越库尔德地区的一条管道从基尔库克出口另外30万桶。

阿卜杜勒-迈赫迪周一接受路透专访时表示，达成初步协议，主要是为了巴格达能制订2015年预算，最终解决方案“应该在几周内达成”。

他说，在此期间，库尔德地区原油出口可以继续超过每日25万桶的限制，但巴格达不会取消就原油出口问题针对埃尔比勒库尔德当局采取的法律行动。

双方之间现在存在“信任与善意”，阿卜杜勒-迈赫迪表示，“我们认为可以坐在一起解决所有那些未决问题，比如支付与双方的各自主张。”

他说，伊拉克目前在该国南部每日生产大约320万桶原油，预计明年会增加大约10万或20万桶。

在与库尔德地区达成出口协议的情况下，那将使得2015年伊拉克原油总产量达到每日400万桶。

但阿卜杜勒-迈赫迪表示，他认为这不会在明年招致石油输出国组织(OPEC)施压伊拉克限产。由于战争与制裁，伊拉克被豁免不受OPEC配额限制。

阿卜杜勒-迈赫迪还表示，预计油价将在明年年中在每桶70美元上方持稳。布兰特原油目前约报每桶62美元，6月时在115美元左右。(完)