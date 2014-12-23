《KEMP专栏》油价与沙特的外交

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
但之后被他的传记作者Jeffrey Robinson问及，亚玛尼否认曾经利用这一策略，并将此归因为“记者凭空捏造的想法”，以及Safire自身主张对伊朗采取强硬路线的政治动机。
回顾过去，1986年油价崩盘对沙特而言是灾难一场，将该国推向破产边缘，亚玛尼也因此丢了石油部长职位。这一切都是打击伊朗的地缘政治大计划的一部分的想法，实为新保守主义者的幻想。
不过如今类似的纸上谈兵策略再度出现，将目前油价挫跌归咎于刻意的政治动机，与之前相较，可信度不增反减。
油价的大幅转变，时而具有重大的经济、政治、外交与军事后果。俄罗斯经济学家Yegor Gaidar认为1980年代中期油价崩盘，是导致前苏联解体的要因之一。
但并没有分析师严正提出1985-86年油价崩盘，是沙特、美国或其他任何人蓄意一手主导，好让苏联垮台的说法。
当时系因1970年代末期与1980年代之初油价高涨，刺激非OPEC产油国增加供应，以及发达经济体大量库存燃料，导致之后油价崩跌。
2002至2012年间实货油价大涨的结果，与上述情况大致类似。如今供应与需求迟迟未见因应，已经促使那样的循环再度启动。
目前以阴谋论来解读近期石油市场事件，非但没有必要，也无济于事。之所以没有必要，是因为阴谋论完全无法解释油价重挫；这种论调于事无补，则是因为暗示了沙特原本可以理性地采行不同的政策。
大国与强国透过台面下交易改写历史时有所闻。但多数时候是因为错误、误判形势、意外，以及无法预见的事件，令那些经验老道的决策者与你我一样始料未及，进而开启了史页。(完) (译文审校 高琦/王洋)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。