《KEMP专栏》油价与沙特的外交

但之后被他的传记作者Jeffrey Robinson问及，亚玛尼否认曾经利用这一策略，并将此归因为“记者凭空捏造的想法”，以及Safire自身主张对伊朗采取强硬路线的政治动机。

回顾过去，1986年油价崩盘对沙特而言是灾难一场，将该国推向破产边缘，亚玛尼也因此丢了石油部长职位。这一切都是打击伊朗的地缘政治大计划的一部分的想法，实为新保守主义者的幻想。

不过如今类似的纸上谈兵策略再度出现，将目前油价挫跌归咎于刻意的政治动机，与之前相较，可信度不增反减。

油价的大幅转变，时而具有重大的经济、政治、外交与军事后果。俄罗斯经济学家Yegor Gaidar认为1980年代中期油价崩盘，是导致前苏联解体的要因之一。

但并没有分析师严正提出1985-86年油价崩盘，是沙特、美国或其他任何人蓄意一手主导，好让苏联垮台的说法。

当时系因1970年代末期与1980年代之初油价高涨，刺激非OPEC产油国增加供应，以及发达经济体大量库存燃料，导致之后油价崩跌。

2002至2012年间实货油价大涨的结果，与上述情况大致类似。如今供应与需求迟迟未见因应，已经促使那样的循环再度启动。

目前以阴谋论来解读近期石油市场事件，非但没有必要，也无济于事。之所以没有必要，是因为阴谋论完全无法解释油价重挫；这种论调于事无补，则是因为暗示了沙特原本可以理性地采行不同的政策。