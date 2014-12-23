期货日报：郑商所小麦期价在需求旺季未明显上涨，政策性小麦出库力度加大

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
据了解，相关部门初步计划在明年1月举办小麦专场拍卖会，竞价销售政策性小麦200万吨，存放库点分布在河南、湖北和安徽三省，产期为2012年至2014年。
为了提高成交率，加大政策性小麦的出库量，此次拍卖会还将和明年进口小麦配额的分配挂钩。据了解，进口小麦配额分配的基本原则是，根据符合条件的申请企业拍卖成交量在总拍卖量的比例进行分配，对主销区的企业，在配额的分配上有0.2的倾斜系数。
近期，国内小麦市场购销活动趋于活跃，主要原因是市场已进入传统的需求旺季。不过，由于市场供应充足，加上其他大宗农产品价格下滑，小麦价格在需求旺季并没有表现出明显的上涨迹象。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。