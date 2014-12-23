期货日报：郑商所小麦期价在需求旺季未明显上涨，政策性小麦出库力度加大

以下内容节选自12月23日的《期货日报》：

据了解，相关部门初步计划在明年1月举办小麦专场拍卖会，竞价销售政策性小麦200万吨，存放库点分布在河南、湖北和安徽三省，产期为2012年至2014年。

为了提高成交率，加大政策性小麦的出库量，此次拍卖会还将和明年进口小麦配额的分配挂钩。据了解，进口小麦配额分配的基本原则是，根据符合条件的申请企业拍卖成交量在总拍卖量的比例进行分配，对主销区的企业，在配额的分配上有0.2的倾斜系数。

近期，国内小麦市场购销活动趋于活跃，主要原因是市场已进入传统的需求旺季。不过，由于市场供应充足，加上其他大宗农产品价格下滑，小麦价格在需求旺季并没有表现出明显的上涨迹象。(完)

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