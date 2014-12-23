企业并购：亚洲并购热潮2015年继续来袭，中国民营企业唱主角

数据显示，中国是2014年表现最活跃的并购市场，交易总额约为3,530亿美元。投行人士称，复星国际竞购法国度假村运营商Club Mediterranee ，及其最新出价对该公司估值达到11.5亿美元，显示出明年的苗头。

“我们目前看到中国在对外收购方面已经开始全面出击，”摩根大通除日本外亚洲地区并购业务主管Rohit Chatterji表示。“过去中国对外收购活动集中在自然资源领域，而今年的分布则比较平衡。”

投资银行也认定中国国企改革和澳洲私有化进程，可望推高明年的并购活动规模。澳洲新南威尔士和维多利亚州政府明年估计或将出售价值260亿澳元(212亿美元)的电力资产。

银行人士称，中国和全球坐拥1,300亿美元未动用资本的私募股权公司，明年预计也将加大收购力度。

石油与金属价格低迷是促进并购交易的另一个因素，这将吸引亚洲企业收购陷入困境的公司，从而为银行的并购与融资业务带来机会。

“(大宗商品)行业中有许多公司的资产负债表杠杆率很高。同时也有不少承诺进行资本支出的企业必须得到权益资本支持，否则就无法兑现。这些情况都带来了机会，”摩根大通的Chatterji补充道。(完)