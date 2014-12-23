企业并购：亚洲并购热潮2015年继续来袭，中国民营企业唱主角

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
数据显示，中国是2014年表现最活跃的并购市场，交易总额约为3,530亿美元。投行人士称，复星国际竞购法国度假村运营商Club Mediterranee ，及其最新出价对该公司估值达到11.5亿美元，显示出明年的苗头。
“我们目前看到中国在对外收购方面已经开始全面出击，”摩根大通除日本外亚洲地区并购业务主管Rohit Chatterji表示。“过去中国对外收购活动集中在自然资源领域，而今年的分布则比较平衡。”
投资银行也认定中国国企改革和澳洲私有化进程，可望推高明年的并购活动规模。澳洲新南威尔士和维多利亚州政府明年估计或将出售价值260亿澳元(212亿美元)的电力资产。
银行人士称，中国和全球坐拥1,300亿美元未动用资本的私募股权公司，明年预计也将加大收购力度。
石油与金属价格低迷是促进并购交易的另一个因素，这将吸引亚洲企业收购陷入困境的公司，从而为银行的并购与融资业务带来机会。
“(大宗商品)行业中有许多公司的资产负债表杠杆率很高。同时也有不少承诺进行资本支出的企业必须得到权益资本支持，否则就无法兑现。这些情况都带来了机会，”摩根大通的Chatterji补充道。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。