国泰君安期货：郑糖明年有望迎拐点

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自12月23日的《期货日报》：
2014/2015榨季是国内糖价牛市周期的起点。2014/2015榨季，国际食糖供需关系将扭转，国际糖价将完成二次探底过程。国内食糖供需面强于国际市场，但未来糖价上涨高度仍取决于国际糖价。
国内方面，2014/2015榨季国内食糖市场面临食糖产量与原料价格双双下降的局面，食糖产量下降意味着糖价在2014/2015年筑底的概率增加，而原料价格下降则预示2015/2016榨季食糖产量同样面临减产风险。在国内库存明显消化之前，“边际成本定价”仍然适用，边际成本主要取决于进口价格和国内生产成本。如果进口量得到较好的控制，那么随着库存消耗，2014/2015榨季后期的糖价有望有较好表现。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。