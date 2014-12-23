国泰君安期货：郑糖明年有望迎拐点

2014/2015榨季是国内糖价牛市周期的起点。2014/2015榨季，国际食糖供需关系将扭转，国际糖价将完成二次探底过程。国内食糖供需面强于国际市场，但未来糖价上涨高度仍取决于国际糖价。

国内方面，2014/2015榨季国内食糖市场面临食糖产量与原料价格双双下降的局面，食糖产量下降意味着糖价在2014/2015年筑底的概率增加，而原料价格下降则预示2015/2016榨季食糖产量同样面临减产风险。在国内库存明显消化之前，“边际成本定价”仍然适用，边际成本主要取决于进口价格和国内生产成本。如果进口量得到较好的控制，那么随着库存消耗，2014/2015榨季后期的糖价有望有较好表现。(完)