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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 10:24 BJT

中港个股：金风科技将开展外汇套期保值业务，额度近6,000万美元

路透香港12月23日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 称，因预期明年外汇汇率波动，将开展外汇套期保值业务，额度接近6,000万美元。

公告指出，该公司预测2015年澳元、欧元、美元兑人民币汇率波动大，因此，为减少汇率波动对财务状况造成的影响，同意其子公司金风国际对贸易合同项下的澳元、欧元、部分美元进行套期保值业务。

“外汇套期保值业务旨在锁定远期汇率，投入的额度5,785万美元，业务期间为2015年全年。”公告并称。

另外，金风科技拟设立财务公司，以搭建内部结算平台，加快公司资金的周转速度。财务公司的注册资本为30亿元人民币，尚需提请股东大会审批并取得中国银监会等部门批准。

香港时间10:16，金风H股升1.2%，报11.78港元；A股升2.46%，报12.89元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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