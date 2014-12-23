中港个股：金风科技将开展外汇套期保值业务，额度近6,000万美元

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港12月23日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 称，因预期明年外汇汇率波动，将开展外汇套期保值业务，额度接近6,000万美元。
公告指出，该公司预测2015年澳元、欧元、美元兑人民币汇率波动大，因此，为减少汇率波动对财务状况造成的影响，同意其子公司金风国际对贸易合同项下的澳元、欧元、部分美元进行套期保值业务。
“外汇套期保值业务旨在锁定远期汇率，投入的额度5,785万美元，业务期间为2015年全年。”公告并称。
另外，金风科技拟设立财务公司，以搭建内部结算平台，加快公司资金的周转速度。财务公司的注册资本为30亿元人民币，尚需提请股东大会审批并取得中国银监会等部门批准。
香港时间10:16，金风H股升1.2%，报11.78港元；A股升2.46%，报12.89元人民币。（完）
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。