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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 15:56 BJT

法国数据：11月消费者支出较前月增长0.4%，低于预估--统计局

路透巴黎12月23日 - 法国统计局周二公布，11月消费者支出较前月增长0.4%(预估为增长0.6%)，10月修正为下降0.8%。(完)
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