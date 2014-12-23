中国新债：进出口行周五将增发至多115.1亿元两期债，含三和七年

路透上海12月23日 - 中国进出口银行周二发布公告，将于周五(26日)在银行间债市招标增发至多总额115.1亿元人民币的两期固息债，含三年和七年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第83及84期债，同时也是今年第68期 和73期 的增发债，具体发行条款如下：