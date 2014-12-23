中国新债：进出口行周五将增发至多115.1亿元两期债，含三和七年

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海12月23日 - 中国进出口银行周二发布公告，将于周五(26日)在银行间债市招标增发至多总额115.1亿元人民币的两期固息债，含三年和七年期。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第83及84期债，同时也是今年第68期 和73期 的增发债，具体发行条款如下：
83期 84期
(第68期增发债) (第73期增发债)
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招标规模上限 55.1亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标时间 12月26日10:00-11:00
中标方式 多重价格中标 多重价格中标
票面利率 4.20% 4.38%
起息日 10月21日 10月28日
缴款日 2015年1月7日 2015年1月7日
分销期 12/26-2015/1/7 12/26-2015/1/7
上市日 2015年1月13日 2015年1月13日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
---------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。