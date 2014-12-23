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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 10:26 BJT

中国新债：进出口行周五将增发至多115.1亿元两期债，含三和七年

路透上海12月23日 - 中国进出口银行周二发布公告，将于周五(26日)在银行间债市招标增发至多总额115.1亿元人民币的两期固息债，含三年和七年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第83及84期债，同时也是今年第68期 和73期 的增发债，具体发行条款如下：

83期 84期

(第68期增发债) (第73期增发债)

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招标规模上限 55.1亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

招标时间 12月26日10:00-11:00

中标方式 多重价格中标 多重价格中标

票面利率 4.20% 4.38%

起息日 10月21日 10月28日

缴款日 2015年1月7日 2015年1月7日

分销期 12/26-2015/1/7 12/26-2015/1/7

上市日 2015年1月13日 2015年1月13日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%

---------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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