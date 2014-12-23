《外汇专栏》2015年市场或将出于必要而买进美元

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
美国通过输出美元来弥补与全球其他地区的贸易逆差 ，这向全球提供了美元流动性。
此外，较其他主要央行相比，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策扩张程度更高。
低廉的借款成本，加上外界认为现在借入美元更容易偿还(因美元兑借款国人本国货币将下跌)，导致全球各地以美元计价的债券规模大幅增加。
那什么可能不对了呢？
**今时不同往日**
正当美联储结束购债措施，想要升息之际，外界对欧洲央行将在2015年初祭出量化宽松，扩大货币政策的预期愈发浓厚。
日本央行超宽松的货币政策且可能延伸到2015年，已然令日圆兑美元 汇率下滑。
美国贸易逆差在近几年已有所收窄，因美国国内页岩油和天然气生产增加，这就意味着烃类进口降低，为了弥补逆差而输出美元的减少。
欧元和日圆将有可能充裕，不过美元恐怕则不然。尤其是Rosneft，需要美元来偿付债务。
出于必要而买入美元将为2015年美元的涨势增添助力。(完)
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 艾茂林/杜明霞)
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