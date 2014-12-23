《外汇专栏》2015年市场或将出于必要而买进美元

美国通过输出美元来弥补与全球其他地区的贸易逆差 ，这向全球提供了美元流动性。

此外，较其他主要央行相比，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策扩张程度更高。

低廉的借款成本，加上外界认为现在借入美元更容易偿还(因美元兑借款国人本国货币将下跌)，导致全球各地以美元计价的债券规模大幅增加。

那什么可能不对了呢？

**今时不同往日**

正当美联储结束购债措施，想要升息之际，外界对欧洲央行将在2015年初祭出量化宽松，扩大货币政策的预期愈发浓厚。

日本央行超宽松的货币政策且可能延伸到2015年，已然令日圆兑美元 汇率下滑。

美国贸易逆差在近几年已有所收窄，因美国国内页岩油和天然气生产增加，这就意味着烃类进口降低，为了弥补逆差而输出美元的减少。

欧元和日圆将有可能充裕，不过美元恐怕则不然。尤其是Rosneft，需要美元来偿付债务。

出于必要而买入美元将为2015年美元的涨势增添助力。(完)