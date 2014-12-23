表格：英国第三季GDP终值为较前季增长0.7%，较上年同期下修为增2.6%

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透伦敦12月23日 - 英国国家统计局周二公布， * 英国第三季国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.7%，较上年同期下修为增长2.6%( 路透调查预估分别为增长0.7%和增长3.0%) * 英国第三季经常帐赤字为270亿英镑(预估为赤字215亿英镑)，第二季修正为赤字243 亿(前值为231亿) * 英国第三季企业投资终值为较前季下降1.4%，较上年同期增长5.2% 具体数值如下(括弧内为前值): GDP 2014年第三季 2014年第二季 第三季预测值 较前季% 0.7 (0.7) 0.8 (0.9) 0.7 较上年同期% 2.6 (3.0) 2.6 (3.2) 3.0 产出数据 较前季(%) 较上年同期(%) 农业 0.5 (0.3) 1.5 (0.9) 工业生产 矿业/采掘(含石油) -1.6 (-1.7) -2.9 (-2.3) 制造业 0.3 (0.4) 2.5 (3.4) 电力,燃气,水 2.8 (2.6) 1.2 (1.3) 供水,排污 -0.3 (-0.4) -3.1 (-3.0) 总生产 0.2 (0.2) 1.2 (1.9) 建筑业 1.6 (0.8) 5.7 (3.0) (完)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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