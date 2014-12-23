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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 18:08 BJT

表格：英国第三季GDP终值为较前季增长0.7%，较上年同期下修为增2.6%

路透伦敦12月23日 - 英国国家统计局周二公布，
    
    * 英国第三季国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.7%，较上年同期下修为增长2.6%(
路透调查预估分别为增长0.7%和增长3.0%)
    * 英国第三季经常帐赤字为270亿英镑(预估为赤字215亿英镑)，第二季修正为赤字243
亿(前值为231亿)
    * 英国第三季企业投资终值为较前季下降1.4%，较上年同期增长5.2%
        
    具体数值如下(括弧内为前值):
    
    GDP                        2014年第三季   2014年第二季  第三季预测值
    较前季%                     0.7 (0.7)       0.8 (0.9)      0.7
    较上年同期%                 2.6 (3.0)       2.6 (3.2)      3.0
    
    产出数据
                                 较前季(%)    较上年同期(%)
    农业                        0.5 (0.3)       1.5 (0.9)
    工业生产
      矿业/采掘(含石油)       -1.6 (-1.7)     -2.9 (-2.3)
      制造业                   0.3 (0.4)       2.5 (3.4)
      电力,燃气,水             2.8 (2.6)       1.2 (1.3)
      供水,排污               -0.3 (-0.4)     -3.1 (-3.0)
    总生产                     0.2 (0.2)       1.2 (1.9)
    建筑业                     1.6 (0.8)       5.7 (3.0) (完)
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