《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月22日-26日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：今年规模以上工业增加值预计增8.3%左右，明年更注重释放内需

中国工业和信息化部周一表示，工业通信业运行基本平稳，预计今年全国规模以上工业增加值增长8.3%左右，单位工业增加值能耗和用水量分别降低7%和5.8%，明年将更加注重释放内需潜力，促进工业经济平稳运行。

--中国经济：进一步盘活财政存量资金，金融加力支持企业“走出去”--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。

--中国就业：预计全年城镇新增就业将超1,300万人，失业率维持在4.1%--央广网

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周四称，2014年的就业局势保持稳定，预计全年城镇新增就业将会超过1,300万人，城镇的失业人员再就业540万人，就业困难人员就业170万人，城镇登记失业率保持在4.1%左右。

--中国经济：今年西部大开发新开工33项，投资总规模8,353亿元--发改委

中国国家发展改革委周四称，2014年西部大开发新开工33项重点工程，投资总规模为8,353亿元人民币，重点投向西部地区铁路、大型水利枢纽等重大基础设施建设、生态环保和民生工程。

--中国能源：今年超额完成多项节能减排目标，明年非化石能源占比需达11.4%

中国今年多项节能减排目标有望超额完成。国家发改委副主任解振华周三称，今年全年单位GDP（国内生产总值）能耗大体上将下降4.6%到4.7%，现在看来能够超额完成任务，并称2015年非化石能源占比要达到11.4%。

--中国经济：推进机关事业单位养老保险制度改革，从制度和机制上化解双轨制 中国饱受诟病多年的养老“双轨制”有望从制度和机制上化解。国务院副总理马凯表示，将推进机关事业单位养老保险制度改革，建立与城镇职工统一的养老保险制度。改革的基本思路是“一个统一、五个同步”。

--中国政策：加快应急产业发展，加大财政税收政策支持力度--国务院 中国首次对应急产业发展作出全面部署。国务院办公厅周三印发关于加快应急产业发展的意见，提出到2020年，应急产业规模明显扩大，应急产业体系基本形成，成为推动经济社会发展的重要动力；并将加大财政税收政策对其支持力度。

--中国财政：清理规范税收优惠，今后各地区一律不得自行制定税收优惠--财政部 为清理不规范的税收优惠导致的税收洼地，中国财政部周三发文，明确违法违规的税收优惠政策自2014年12月1日起一律停止执行，并发布文件予以废止，今后各地区一律不得自行制定税收优惠。

--中国政策：实现土地所有、承包及经营三权分置是重大制度创新--农业部长

中国农业部部长韩长赋表示，三权分置就是要在坚持农村土地集体所有的前提下，实现土地所有权、承包权、经营权分置，是重大制度创新。既保护农户承包权益，又放活土地经营权。

--中国政策：不动产登记暂行条例发布，自明年3月1日起施行--国务院

在中国酝酿已久，且被学界视为反腐利器和为房产税铺路的不动产登记暂行条例终于出炉。中国国务院周一发布不动产登记暂行条例，明确不动产登记机构应当按照国务院国土资源主管部门的规定设立统一的不动产登记簿，并自2015年3月1日起施行。

--中国经济：浙江省都市圈城际铁路等七个建设项目获批，总投资近1,600亿元 中国正在加快投资来舒缓经济下行的压力。本周一及周二两日内中国国家发展改革委批复包括浙江省都市圈城际铁路等七个建设项目，总投资规模接近1,600亿元人民币。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国央行：四季度86.6%的银行家认为货币政策“适度”--央行调查报告

中国央行周一发布四季度银行家问卷调查报告显示，四季度认为货币政策“适度”的银行家占比为86.6%，较上季提高2.1个百分点；同时有49.8%的银行家认为当前宏观经济正常，较上季下降6.2个百分点。

--中国金融：11月末银行业总资产165.53万亿元，同比增长13.9%--银监会

中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至11月末，银行业金融机构总资产165.53万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为153.49万亿元，同比增长13.4%。

--中国外汇：明年贸易顺差仍高，应加强境资本流动双向监测--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，2015年中国将继续保持较大规模的外贸进出口顺差，跨境资本流动的双向波动将更为频繁，下一阶段要切实加强对跨境资本流动的双向监测预警。

--离岸人民币：三季度国际使用再创新高，资本项目下资金流动推动--中国银行

中国银行最新发布的三季度末离岸人民币指数（ORI）显示，资本项目下的资金流动推动人民币在离岸金融市场使用水平提高。2014年三季度中国银行ORI指数为1.19%，较上季度上升0.06个百分点，继续创下人民币在国际金融市场使用水平的新纪录。

--中国金融：明年加强流动性风险监测，拓宽民资进入银行业渠道--银监会 中国银监会近日召开2015年工作会议表示，明年银行业要全面落实风险防控责任，对流动性风险，要做好监测和压力测试，确保流动性管理全面涵盖各类表内外业务；同时全面深化银行业改革开放，支持民间资本多渠道进入各类银行机构。

--中国金融：新外资银行管理条例颁布，放宽准入和经营人民币业务条件

中国周六颁布修改后的外资银行管理条例，适当放宽外资行准入和经营人民币业务的条件，放松了设立分行营运资金，以及人民币业务准入中对开业年限及盈利能力的要求。显示中国正逐步放松对外资行进入中国市场的限制，对外资行管理施行国民待遇。

--中国央行：下一步将推出发行针对企业和个人的大额存单--官员

中国央行副行长潘功胜最新表示，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。

--人民币汇率：可在合理均衡的水平上保持基本稳定--外管局局长

中国人民银行副行长，国家外汇管理局局长易纲表示，从经济基本面看将支持人民币汇率的稳定；从总体看，人民币汇率市场化的进程非常快。

--中国债市：信用债估值近全线下行，一年期以4-6BP跌幅居前--NAFMII 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，除20和30年个别品种外，其他期限全线下行。其中受资金面影响最大的一年期品种跌幅领先，幅度为4-6个基点(bp)。

--中国外汇：下周一推出人民币对林吉特、俄罗斯卢布和新西兰元远掉期交易

中国外汇交易中心周五通知称，将于下周一（12月29日）起推出人民币对林吉特、俄罗斯卢布和新西兰元远期和掉期交易，并于2015年1月12日起推出人民币对新西兰元即期竞价交易。

--中港个股：工行与法兴银行将在跨境人民币和资产管理等多领域加强合作

法国兴业银行与中国工商银行周四宣布，双方在北京签署业务合作谅解备忘录，两家银行将利用各自的国际和国内优势在相关领域进一步加强和深化合作，合作领域包括跨境人民币业务合作、资产管理等多个领域。

--中国个股：兴业证券公布三年资本补充规划，拟明年配股及发次级债 中国中型券商兴业证券周三稍晚公布2015-2017年的资本补充规划，规划中提到，公司计划明年采用配股及发行次级债券的形式来补充资本。

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--《焦点》沪港通交易平淡，仍需克服监管障碍

具有里程碑意义的沪港通开通一个月以来，需求一直比较平淡，且大部分交易活动来自短线投机客。

--中国央企：1至11月实现利润1.95万亿元，同比增5.2%--国资委

中国国务院国资委主任张毅周一称，今年1至11月，全国国资委系统监管企业实现营业收入39.8万亿元人民币，同比增长4.5%；实现利润1.95万亿元，同比增长5.2%。

--半导体产业：集成电路产业基金明年将募优先股，总规模将超过1,300亿--报载 中国证券报周三报导称，今年9月24日设立的国家集成电路产业投资基金，普通股目前已经完成募集，明年一季度将发行优先股，投资进度和投资方向等也已经做出初步安排。

--中国个股：歌华有线发起设立中国电视院线联盟，推广家庭影院观影模式 中国北京歌华有线电视网络股份有限公司周三公告称已与东方有线网络有限公司等25家省市有线网络公司签署了《电视院线项目合作协议》，并联合上述公司及后续拟签约的公司共计30余家省市有线网络公司发起成立中国电视院线联盟。

--中国个股：贵州茅台今年营收有望正增长，计划推动再融资--报载 在中国反腐败风潮冲击下，白酒行业龙头企业--贵州茅台今年仍有望录得营业收入正增长。据中国证券报周三报导，根据贵州茅台年度经销大会上有关数据初步推算，2014年该公司营业收入有望达315亿元人民币，同比增长2%，基本完成公司年初经营目标。

--中港个股：海通证券拟增发H股募299亿港元，料可满足两年业务发展需要

虽然中国A股市场上券商股牛气冲天，不过大型券商--海通证券却选择了股价便宜的H股市场融资，拟增发H股筹资299亿港元。公司方面预计，在增发完成后，配合相应的债务融资，应可满足公司未来两年业务发展的需求。

--中国证券：军工科研院所改制相关政策拟出，上市已基本形成共识--报载