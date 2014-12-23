《路透晚报》--12月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：率先在民族地区实行资源有偿使用制度和生态补偿制度--国务院

中国国务院发布关于加强和改进新形势下民族工作的意见指出，要明确民族地区经济社会发展基本思路，以提高基本公共服务水平、改善民生为首要任务，率先在民族地区实行资源有偿使用制度和生态补偿制度。

--中国房地产：不动产登记条例中长期意义深远，短期影响有限--中指院

针对中国周一发布的不动产登记暂行条例，中国指数研究院发布报告称，不动产登记并非指向房地产调控，筑底信息共享最受关注，对房地产市场中长期意义深远，短期影响有限。

--中国反腐：中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中纪委网站周一晚间发布公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。

--中国反腐：中国铝业公司原总经理孙兆学严重违纪被立案审查--中纪委

中纪委网站周二公布，中共中央纪委对中国铝业公司原党组成员、总经理孙兆学严重违纪问题进行了立案审查。经查，孙兆学利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；与他人通奸。

--中美贸易：中国批准进口先正达转基因玉米和杜邦先锋大豆

种子生产商先正达(Syngenta) 周一表示，中国已正式批准进口一种转基因玉米，历经五年的评估之后消除了相关不确定性。这种转基因玉米是一系列美国粮食出口诉讼案件的核心。

--香港数据：11月综合CPI按年升幅放缓至5.1%，基本通胀率降至3.3%

香港统计处周二公布，11月综合消费物价指数（CPI）按年升5.1%，较10月份5.2%的升幅略为放缓；在剔除所有政府一次性纾困措施后，11月基本通胀率为3.3%，亦较10月份的3.4%为低。

【金融】

--《财经洞察》来自市场的呼唤：中国公开市场操作请避开交易时段

近日有两篇资深交易人士撰写的文章在中国金融市场广泛传播，一篇匿名发表、标题为《央行公开市场操作应提升透明度》；另一篇则为华泰证券资管总部陈晨撰写的《关于公开市场操作时点设计的一些思考》。两文的核心建议都是，鉴于公开市场操作对市场的影响，应将操作时点放在非交易时段，以减少市场因信息不对等而引发的异常波动。

--《焦点》中国影子银行以新面目膨胀，监管“紧箍咒”效果有限

尽管当局采取措施打击隐性放贷，但中国影子银行领域以新的方式迅速扩大，他们抓住监管盲区不断膨胀，但在经济增长放缓的背景下，也给债务增加带来风险。

【固定收益】

--中国公开市场：空窗操作近一个月，资金缓解在即降低逆回购重启必要性

中国央行公开市场周二仍无任何动作，至此空窗操作已近一个月。今日市场流动性已较上日有明显好转，而且最迟到下周，年底大量的财政存款就将投放，资金面即将出现实质性缓和，逆回购重启的必要性因此降低。

--《中国新债预测》两年国债利率均值3.43%，二级流动性不佳料需求中性

中国财政部周三将跨市场招标发行两年期固息国债。路透调查显示，年底紧绷的资金面正趋于缓和，现券表现亦回暖，不过明日招标的两年国债流动性较差，加之二级市场收益水平偏低，料需求中性，中标利率预测均值为3.43%。

--中国货币市场：供给明显改善七天回购利率大挫，资金预期乐观

中国银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善，主要质押式回购利率全线下行，其中七天期回购利率大挫约70个基点(bp)领先，与隔夜品种点差也缩窄至200bp以内。

--中国债市动态：现券收益率小降，资金面明显缓和推升买气

中国银行间债市周二早盘现券走暖，因资金面出现明显缓和迹象，现券买意随之回升，利率债各期限品种收益率均小幅下行。

--中国新债：进出口行周五将增发至多115.1亿元两期债，含三和七年

中国进出口银行周二发布公告，将于周五(26日)在银行间债市招标增发至多总额115.1亿元人民币的两期固息债，含三年和七年期。

【外汇】

--中国外汇：11月国际服务贸易逆差208亿美元，较10月略增

中国国家外汇管理局公布2014年11月国际服务贸易数据，按美元计价的国际收支口径的国际服务贸易收入82亿美元，服务贸易支出290亿美元，逆差208亿美元，较10月逆差172亿美元增加。

--中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，假期因素致购汇盘趋强

中国人民币兑美元周二早盘续贬，中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。

【证券/行业】

--《焦点》沪港通交易平淡，仍需克服监管障碍

具有里程碑意义的沪港通开通一个月以来，需求一直比较平淡，且大部分交易活动来自短线投机客。市场人士称，要经过数月时间后，长期投资者才会参与到该计划中来，因为他们需找到应对该计划特殊要求的途径。

--中国股市：沪综指收低3%创两周最大跌幅，银行电力股由强转弱

中国股市沪综指周二收跌3%，创两周最大单日跌幅。分析师指出，昨日领涨的银行、电力等蓝筹股板块今日大幅回调，且中小型股及概念股的回调仍在继续，令大盘总体偏弱。虽然保险、券商股逆势上攻，试图力换狂澜，但尾市无以为继，大盘跌幅扩大。

--中国期货：上期所称周五起夜盘交易新增螺纹钢、热轧卷板等四品种

中国上海期货交易所周一稍晚发布相关通知，证监会已批准同意上线运行螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青的连续交易，将自周五(26日)21:00起开始上线运行。

--中国个股：百联集团以联华超市14%股权及房产置换一商业公司股权

中国最大的商业企业之一的上海百联集团股份有限公司周一稍晚公告称，拟以所持有的联华超市14%股权及上海一处房地，与母公司百联集团的商业子公司上海三联集团40%股权进行资产置换，标的价值约5.9亿元人民币。

--中国个股：长电科技、中芯及国家产业基金拟联手收购新加坡星科金朋

中国最大芯片封测企业--长电科技、最大芯片代工企业中芯国际周一稍晚均发布公告，两者与中国国家集成电路产业投资基金公司将合组公司，投入逾5亿美元，用于收购新加坡芯片封测企业STATS ChipPAC Ltd.（星科金朋） 。

--中港个股：金风科技将开展外汇套期保值业务，额度近6,000万美元

中国风电设备制造商--新疆金风科技称，因预期明年外汇汇率波动，将开展外汇套期保值业务，额度接近6,000万美元。

--中国企业：北大方正集团发布澄清公告，称银行停贷消息不实

中国北京大学校办企业--北大方正集团发布澄清公告称，集团已向各银行求证，并不存在“人民银行已发布内部指令，要求各大银行不再向方正集团发放新增贷款，并加紧回收过往贷款”的情况。

--中港个股：中国平安拟提前赎回可转债，因市价持续高于转股价的130%

刚完成巨额H股增发筹资的中国第二大寿险公司--中国平安周二公告称，因近期公司A股价格持续高于可转债转股价的130%，按相关条款，公司决定行使平安转债提前赎回权，对赎回登记日在册但尚未转股的平安转债全部赎回。 (完)