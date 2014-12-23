中国个股：长电科技、中芯及国家产业基金拟联手收购新加坡星科金朋

路透上海12月23日 - 中国最大芯片封测企业--长电科技 、最大芯片代工企业中芯国际 周一稍晚均发布公告，两者与中国国家集成电路产业投资基金公司将合组公司，投入逾5亿美元，用于收购新加坡芯片封测企业STATS ChipPAC Ltd.（星科金朋） 。

长电科技周一公告还表示，已与星科金朋及其控股股东STSPL协商并达成一致，将双方谈判的排他期延长11天至12月31日。

长电科技11月公告称，拟斥资7.8亿美元收购星科金朋，公司已向星科金朋提出不具法律约束力的收购提议。而周一长电科技、中芯旗下芯电上海半导体、国家集成电路产业基金三方宣布组建合资公司，无疑是为此次收购筹措资金。

根据三方周一达成的协议，三方将合组苏州长电新科投资公司，长电以2.6亿美元认购该合资公司的50.98%股权；芯电投入1亿美元认购19.61%股权，产业基金投入1.5亿美元认购其余股份。随后长电新科投资以其5.1亿美元出资再与产业基金合组苏州长电新朋投资公司，产业基金以0.1亿美元作为股本出资，同时提供1.4亿美元股东贷款，该贷款未来有权转为长电新朋的股权。

未来收购星科金朋的主体为长电新朋的子公司，收购款项为长电新朋的出资及向金融机构的贷款。

另外，芯电及产业基金均与长电科技签定投资退出协议，其中芯电可采取的退出形式包括，长电科技增发股份或以现金来收购芯电所持的长电新科的股权。若芯电与长电科技未能就相关出售达成一致意见，芯电有权按其出资额及每年10-12%回报率向长电出售全部股权，长电科技不得拒绝。

在三方联手的消息公布后，星科金朋股价周二一度上涨4.4%至0.47新加坡元，创下11月13日以来的新高。

新加坡淡马锡为星科金朋的实际控股股东，其持有后者约84%股权。知情人士此前对路透表示，若计入负债安排，此次交易的价值将达18亿美元。