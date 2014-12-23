中国个股：长电科技、中芯及国家产业基金拟联手收购新加坡星科金朋

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海12月23日 - 中国最大芯片封测企业--长电科技 、最大芯片代工企业中芯国际 周一稍晚均发布公告，两者与中国国家集成电路产业投资基金公司将合组公司，投入逾5亿美元，用于收购新加坡芯片封测企业STATS ChipPAC Ltd.（星科金朋） 。
长电科技周一公告还表示，已与星科金朋及其控股股东STSPL协商并达成一致，将双方谈判的排他期延长11天至12月31日。
长电科技11月公告称，拟斥资7.8亿美元收购星科金朋，公司已向星科金朋提出不具法律约束力的收购提议。而周一长电科技、中芯旗下芯电上海半导体、国家集成电路产业基金三方宣布组建合资公司，无疑是为此次收购筹措资金。
根据三方周一达成的协议，三方将合组苏州长电新科投资公司，长电以2.6亿美元认购该合资公司的50.98%股权；芯电投入1亿美元认购19.61%股权，产业基金投入1.5亿美元认购其余股份。随后长电新科投资以其5.1亿美元出资再与产业基金合组苏州长电新朋投资公司，产业基金以0.1亿美元作为股本出资，同时提供1.4亿美元股东贷款，该贷款未来有权转为长电新朋的股权。
未来收购星科金朋的主体为长电新朋的子公司，收购款项为长电新朋的出资及向金融机构的贷款。
另外，芯电及产业基金均与长电科技签定投资退出协议，其中芯电可采取的退出形式包括，长电科技增发股份或以现金来收购芯电所持的长电新科的股权。若芯电与长电科技未能就相关出售达成一致意见，芯电有权按其出资额及每年10-12%回报率向长电出售全部股权，长电科技不得拒绝。
在三方联手的消息公布后，星科金朋股价周二一度上涨4.4%至0.47新加坡元，创下11月13日以来的新高。
新加坡淡马锡为星科金朋的实际控股股东，其持有后者约84%股权。知情人士此前对路透表示，若计入负债安排，此次交易的价值将达18亿美元。
本次交易中，花旗 是星科金朋的财务顾问，德意志银行 和中金公司是长电科技的财务顾问。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。