台湾汇市：台币早盘实质交投续贬，惟31.65上方美元获利了结卖需增温

路透台北12月23日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易续贬，续创逾四年盘中低位。交易员表示，早盘来自油款等进口商及当地银行间的美元追价买盘带动台币一举贬破31.600整数关卡，不过，在31.650上方略见美元短多获利了结卖需，今日料台币暂在31.650附近趋弱整理。

汇银人士指出，尽管韩元盘初持续微升，但台币仍走自己的路，早盘消化进口商美元实质需求引领台币带量走贬，惟台币贬破31.650关口即见美元多头获利了结卖需略有增温；至于出口商盘初抛汇卖需仍属零星，外资交投亦维持双向交易皆有，暂看不出明显交易方向。

〞现在没有跟谁反应，完全是跟自己反应，反应实质需求。〞一位本地官股银行交易员说。

当地时间10:03，台北外汇成交量来到2.85亿美元，上日同时段成交量为1.68亿美元，盘初交投明显转趋热络。台币早盘低位31.660再触及近51个月的盘中新低，前低为2010年9月27日的31.660。

台币早盘交易区间落在31.595-31.660；今日台币实质交投区间暂看在31.590-31.680。上交易日主要区间在31.475-31.586。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点折价幅较上日尾盘微幅增加；一个月远汇报价 暂报31.633/647左右，上日纽约盘收在31.569。

本地时间10:26时，台股 上涨约0.12%；韩元徘徊在1,097元左右，日圆则约在120.1元附近弱势交投。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.590-31.680

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