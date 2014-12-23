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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 10:45 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微升，等待公债发行计划交易偏淡

路透台北12月23日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二盘初微升，但变化不大。美10年期公债上日收在平盘附近，交易商等待今日午后财政部的公债发行计划，交投意愿偏向清淡。

交易商指出，今日午后财政部的公债发行计划仍为各方关注焦点。一位证券交易商认为，财政部发行三年期公债的机会颇大，最主要想平滑每年的债务到期金额，避开二年后的债务到期高峰。

〞明年预算缺口小一点，明年第一季的发行量不会比今年多，〞一位证券商交易员说。

另一家大型证券商则认为，以台债的环境来看，财政部发行公债的筹码多寡其实对市场的影响并不是太大，不妨以中性来看待发行计划。

财政部预定稍后下午2点公布明年首季公债/国库券发行量；今年首季财政部最初预定发行2,150亿台币公债。

美国中期公债周一表现不及长债，因投资人为本周稍后的五年期和七年期新债作准备，今日美国财政部标售的270亿美 元两年期新债获得稳健需求。 10年期美债 变动不大，收益率报2.164%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.59-1.60%

本地时间10:38时最新报价：

* 10年公债103/13殖利率升0.1基点报1.5930%，成交9.5亿台币。

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