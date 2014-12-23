《焦点》2015年欧元区将进入长债发行高峰，受低成本和追逐高收益推动

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
2011和2012年，西班牙在发行短债方面要比邻国意大利甚至更为激进，抓住欧洲央行向商业银行提供危机贷款创造出的需求机会。西班牙2016年面临类似的再融资难题，延长债券平均期限就成为关键。
西班牙债务管理机构Tesoro定于明年1月的第一周公布2015年融资需求；分析师平均预估公债发行总额为1,440亿欧元，高于今年的1,330亿欧元。
“我们预计，Tesoro将继续延长公债平均到期期限，2015年的平均期限将从目前的6.28年延长至6.4年，”野村分析师在报告中称。
**融资条件非常好**
比利时债务管理机构也计划在2015年发行更多长期公债，因明年需要为更多到期债券进行再融资。
上周，法国国库署负责人Ambroise Fayolle表示，他预计明年对较长期公债的需求将继续增加，并称国库署考虑增加新的15年期或20年期指标公债。“现在的融资条件非常好，”Fayolle说。
法国料继续以较低的利率发债，尽管穆迪和标准普尔明年有可能调降其AA的债信评级。分析师表示，法国市场流动性充裕，且预期该国将保有相对较高的评级，使其成为德国之外富有吸引力的选择。(完) (编译 王颖/洪曦/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵/杜明霞)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。