《焦点》2015年欧元区将进入长债发行高峰，受低成本和追逐高收益推动

2011和2012年，西班牙在发行短债方面要比邻国意大利甚至更为激进，抓住欧洲央行向商业银行提供危机贷款创造出的需求机会。西班牙2016年面临类似的再融资难题，延长债券平均期限就成为关键。

西班牙债务管理机构Tesoro定于明年1月的第一周公布2015年融资需求；分析师平均预估公债发行总额为1,440亿欧元，高于今年的1,330亿欧元。

“我们预计，Tesoro将继续延长公债平均到期期限，2015年的平均期限将从目前的6.28年延长至6.4年，”野村分析师在报告中称。

**融资条件非常好**

比利时债务管理机构也计划在2015年发行更多长期公债，因明年需要为更多到期债券进行再融资。

上周，法国国库署负责人Ambroise Fayolle表示，他预计明年对较长期公债的需求将继续增加，并称国库署考虑增加新的15年期或20年期指标公债。“现在的融资条件非常好，”Fayolle说。