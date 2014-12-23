韩国汇市：早盘小跌，关注美国数据

路透首尔12月23日 - 韩国韩元周二早盘小跌，年终交投清淡，美元 全线走强压制韩元。 0211 GMT，韩元兑美元 跌0.2%至1,097.8。 “昨夜美国房市数据对市场的影响预计较小，而投资者将在本周稍晚 发布美国数据前保持谨慎，”Woori Futures外汇分析师Son Eun-jeong称 。 日圆兑韩元 下滑约0.6%。 0211 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,097.8 1,096.2 日圆/韩元 9.1384/447 9.1936 韩国公债期货 * 108.10 108.04 韩国综合股价指数 1,940.70 1,943.12 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 朱晓军；审校 张涛)