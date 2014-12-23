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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 10:43 BJT

韩国汇市：早盘小跌，关注美国数据

路透首尔12月23日 - 韩国韩元周二早盘小跌，年终交投清淡，美元
全线走强压制韩元。
    
    0211 GMT，韩元兑美元 跌0.2%至1,097.8。
    
    “昨夜美国房市数据对市场的影响预计较小，而投资者将在本周稍晚
发布美国数据前保持谨慎，”Woori Futures外汇分析师Son Eun-jeong称
。
    
    日圆兑韩元 下滑约0.6%。    
    
                                 0211 GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,097.8       1,096.2
    日圆/韩元      9.1384/447        9.1936
    韩国公债期货 *         108.10        108.04
    韩国综合股价指数    1,940.70      1,943.12
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

          
      
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X=

 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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