韩国股市：早盘小跌，因外资了结上日获利

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
“昨晚公布的美国11月成屋销售数据对市场的影响预计极小，在本周 稍后的一连串美国经济指标出炉前，市场人士仍保持谨慎，”Woori Futu res外汇分析师Son Eun-jeong表示。 全美不动产协会(NAR)公布，美国11月成屋销售按月减少6.1%，年率 为493万户，低于分析师原本预期的520万户。成屋销售年率在之前两个月 强劲增长后，11月降至六个月来最低位，突显楼市复苏速度尚未稳定。 美国将于本周稍晚公布第三季国内生产总值(GDP)，以及消费者支出 与企业支出等数据。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。