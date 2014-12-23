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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 10:53 BJT

韩国股市：早盘小跌，因外资了结上日获利

“昨晚公布的美国11月成屋销售数据对市场的影响预计极小，在本周
稍后的一连串美国经济指标出炉前，市场人士仍保持谨慎，”Woori Futu
res外汇分析师Son Eun-jeong表示。
    
    全美不动产协会(NAR)公布，美国11月成屋销售按月减少6.1%，年率
为493万户，低于分析师原本预期的520万户。成屋销售年率在之前两个月
强劲增长后，11月降至六个月来最低位，突显楼市复苏速度尚未稳定。 

    美国将于本周稍晚公布第三季国内生产总值(GDP)，以及消费者支出
与企业支出等数据。(完)
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