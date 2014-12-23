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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 16:03 BJT

台湾数据：11月工业生产指数年增6.86%，年增率放缓

路透台北12月23日 - 台湾经济部周二公布，11月工业生产指数 较上年同期升6.86%，上月修正后为升9.09%。

经济部表示，11月工业生产指数107.47，较上月减少4.62%，其中制造业减少4.13%；经季节调整后，工业生产增加0.81%，制造业增加1.12%。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 林妙容；; 审校 林高丽)
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