台湾股市：早盘盘中小涨，油价下跌支撑航空股扬升

路透台北12月23日 - 台湾股市周二早盘盘中小升0.12%，长荣航空<2 618.TW>和中华航空 上涨，因油价下跌。之前沙特发布声明进一 步令油价承压。 0226GMT，加权股价指数 升10.51点报9,105.51点，基本符合 周边地区市场走势。该股指周一收升1.06%。 长荣航空上涨1.59%，中华航空升1%，运输类指数 上扬1.23% 。 沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economi c Survey， MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成 员国，让他们相信无论油价跌到多低，下调石油产量都不符合OPEC的利益 。他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。 电子类指数 和半导体类指数 均持平。(完)