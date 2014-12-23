台湾股市：早盘盘中小涨，油价下跌支撑航空股扬升

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北12月23日 - 台湾股市周二早盘盘中小升0.12%，长荣航空<2 618.TW>和中华航空 上涨，因油价下跌。之前沙特发布声明进一 步令油价承压。 0226GMT，加权股价指数 升10.51点报9,105.51点，基本符合 周边地区市场走势。该股指周一收升1.06%。 长荣航空上涨1.59%，中华航空升1%，运输类指数 上扬1.23% 。 沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economi c Survey， MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成 员国，让他们相信无论油价跌到多低，下调石油产量都不符合OPEC的利益 。他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。 电子类指数 和半导体类指数 均持平。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。