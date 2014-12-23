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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 11:36 BJT

****敬告客户：NYMEX能源产品圣诞及元旦假期交易时间安排****

亲爱的客户，您好：

以下为12月25日圣诞节及1月1日元旦期间，芝加哥商业交易所(CME)集团 纽约商业期货交易所(NYMEX)能源产品在纽约交易所及Globex电子交易平台交易时间安排：

**圣诞节假期**

美国能源期权与期货市场12月24日(周三)将提前收市，12月25日(周四)圣诞节休市。

CME纽约能源产品(包括西德克萨斯中质油<0#CL:>)

结算时间：

12月24日(周三)能源产品将在1830GMT提前结算。12月27日(周五)恢复正常结算时间。

场内交易：

12月25日(周四)休市。

Globex：

12月24日(周三)Globex将在1830GMT提前关闭。

12月25日休市。

12月26日2300GMT恢复交易，在2215GMT正常收盘。

**新年假期**

CME纽约能源产品(包括西德克萨斯中质油<0#CL:>)

结算时间：

12月31日(周三)按正常时间结算。

场内交易：

1月1日(周四)休市。

Globex：

1月1日关闭。

1月2日(周五)2300GMT恢复交易，在2215GMT正常收盘。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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