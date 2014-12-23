敬告客户：NYMEX能源产品圣诞及元旦假期交易时间安排****

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
亲爱的客户，您好：
以下为12月25日圣诞节及1月1日元旦期间，芝加哥商业交易所(CME)集团 纽约商业期货交易所(NYMEX)能源产品在纽约交易所及Globex电子交易平台交易时间安排：
**圣诞节假期**
美国能源期权与期货市场12月24日(周三)将提前收市，12月25日(周四)圣诞节休市。
CME纽约能源产品(包括西德克萨斯中质油<0#CL:>)
结算时间：
12月24日(周三)能源产品将在1830GMT提前结算。12月27日(周五)恢复正常结算时间。
场内交易：
12月25日(周四)休市。
Globex：
12月24日(周三)Globex将在1830GMT提前关闭。
12月25日休市。
12月26日2300GMT恢复交易，在2215GMT正常收盘。
**新年假期**
CME纽约能源产品(包括西德克萨斯中质油<0#CL:>)
结算时间：
12月31日(周三)按正常时间结算。
场内交易：
1月1日(周四)休市。
Globex：
1月1日关闭。
1月2日(周五)2300GMT恢复交易，在2215GMT正常收盘。
如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。