中国外汇：11月国际服务贸易逆差208亿美元，较10月略增

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京12月23日 - 中国国家外汇管理局公布2014年11月国际服务贸易数据，按美元计价的国际收支口径的国际服务贸易收入82亿美元，服务贸易支出290亿美元，逆差208亿美元，较10月逆差172亿美元增加。
外管局网站周二刊登的新闻稿称，2014年1-11月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入累计1,785亿美元，服务贸易支出累计3,334亿美元，逆差累计1,549亿美元。
数据并显示，11月国际服务贸易逆差的贡献者主要是运输、旅游和其它商业服务，分别为43亿、75亿美元和95亿美元。
其中运输是指与运输有关的服务收支，包括海、陆、空运输，太空和管道运输等；旅游是指对在中国境内的外国旅游者和港澳台同胞（包括因公、因私）提供货物和服务获得的收入以及中国居民出国旅行（因公、因私）的支出。
其它商业服务是指以上未提及的各类服务交易的收支，驻华机构办公经费（不含使领馆）也在此项下。（完）
欲浏览更多详情请点选外管局官网(www.safe.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。