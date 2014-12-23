中国外汇：11月国际服务贸易逆差208亿美元，较10月略增

路透北京12月23日 - 中国国家外汇管理局公布2014年11月国际服务贸易数据，按美元计价的国际收支口径的国际服务贸易收入82亿美元，服务贸易支出290亿美元，逆差208亿美元，较10月逆差172亿美元增加。

外管局网站周二刊登的新闻稿称，2014年1-11月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入累计1,785亿美元，服务贸易支出累计3,334亿美元，逆差累计1,549亿美元。

数据并显示，11月国际服务贸易逆差的贡献者主要是运输、旅游和其它商业服务，分别为43亿、75亿美元和95亿美元。

其中运输是指与运输有关的服务收支，包括海、陆、空运输，太空和管道运输等；旅游是指对在中国境内的外国旅游者和港澳台同胞（包括因公、因私）提供货物和服务获得的收入以及中国居民出国旅行（因公、因私）的支出。

其它商业服务是指以上未提及的各类服务交易的收支，驻华机构办公经费（不含使领馆）也在此项下。（完）

欲浏览更多详情请点选外管局官网(www.safe.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)