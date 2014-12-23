《焦点》中国影子银行以新面目膨胀，监管“紧箍咒”效果有限

**差别待遇**

两套监管体系之间的差异，可能意味着同一家母公司旗下的金融企业或许会得到不同的对待。

部分出售投资产品的大型券商隶属于规模更大的企业集团，而后者也同时拥有银行，例如光大证券 和光大银行 ，中信证券 和中信银行 。中信一名发言人没有对该报道置评，光大集团也未回应电话采访要求。

银行向储户提供的年利率不得超过3.3%，而券商、信托基金、基金管理公司和其他非银行金融机构则可出售回报更高的投资产品。

银行可通过出售理财产品提供更高回报，但也面对着比非银行竞争对手更多的限制。

若证监会收紧对影子银行体系的管制，那么资金就会流向个人对个人贷款等新兴领域。

但影子银行系统目前面临的最大威胁可能并非来自监管层，而是大陆股市。沪综指自11月21日以来已经上涨超过30%，令影子银行体系的回报相形见绌。

“近来股市表现很好，所以我们把重点放在交易上面，”一名券商销售助理称。

中国影子银行图表：link.reuters.com/daw63w(完)