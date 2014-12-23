《焦点》中国影子银行以新面目膨胀，监管“紧箍咒”效果有限

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
**差别待遇**
两套监管体系之间的差异，可能意味着同一家母公司旗下的金融企业或许会得到不同的对待。
部分出售投资产品的大型券商隶属于规模更大的企业集团，而后者也同时拥有银行，例如光大证券 和光大银行 ，中信证券 和中信银行 。中信一名发言人没有对该报道置评，光大集团也未回应电话采访要求。
银行向储户提供的年利率不得超过3.3%，而券商、信托基金、基金管理公司和其他非银行金融机构则可出售回报更高的投资产品。
银行可通过出售理财产品提供更高回报，但也面对着比非银行竞争对手更多的限制。
若证监会收紧对影子银行体系的管制，那么资金就会流向个人对个人贷款等新兴领域。
但影子银行系统目前面临的最大威胁可能并非来自监管层，而是大陆股市。沪综指自11月21日以来已经上涨超过30%，令影子银行体系的回报相形见绌。
“近来股市表现很好，所以我们把重点放在交易上面，”一名券商销售助理称。
中国影子银行图表：link.reuters.com/daw63w(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。