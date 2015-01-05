《羊年展望》 中国A股仍将震荡上行，但波动将加大

* 2015年中国A股仍将震荡上行

* 增量资金有望继续涌入

* 宏观面不确定因素将加大市场波动性

* 改革题材股票将持续活跃

路透北京1月5日 - 2014年下半年，中国股市在市场半信半疑中掀起了一轮波澜壮阔的单边上涨，展望2015年，货币政策宽松及改革提速预期、资本市场进一步国际化以及居民理财资产的再配置等，将为A股继续上行提供新的动力；不过，由于中国经济下行压力仍在加大，且全球金融市场动荡多变，将使得其上涨过程充满波折。

“中国股市已经展开了新一轮的上升行情，不久后中国股市（沪综指）必将突破3,500点第二个阻力位，展开新一轮跨年度的上升行情。”国盛证券董事长裘强表示。

联讯证券副总经理曹卫东认为，制度红利的进一步释放带来市场偏乐观的预期，总体上2015年股市仍将是资金推动的行情。

沪综指自2014年3月低点1,974点开始逐波上扬，11月下旬更是加速走高，去年全年升幅达53%，表现为五年来最佳。2014年市场明显的赚钱效应已吸引大批增量资金跑步入场。

而中国“宽财政、宽货币”的政策组合已拉开帷幕，市场人士普遍预计，2015年中国利率仍将继续下行。利率从高位逐步回落将导致固定收益产品收益率下降，提升市场风险偏好，推动股票价值重估。

中金公司预计，2015年包括国企改革、财税体制改革、户籍制度改革、土地改革、金融改革等一系列改革措施也将继续降低中国市场风险溢价。

而随着中国金融市场改革的快速推进，期权市场推出、注册制改革、市值管理规范、资产证券化、多层次资本市场完善等改革创新将使投资者在2015年面临更加立体化、多元化的投资环境。

**增量资金有望继续涌入**

中国楼市2014年开始进入自发性调整期，虽然政府出台各种措施来促使楼市回暖，但市场预期正悄然改变，以往涌入楼市的资金流向股市和债市的可能性在大大增加。

据中金公司估算，中国居民持有地产规模约110万亿，是居民家庭单一最大资产；相比之下，居民家庭持有股票资产规模比例过小，未来仍有扩张空间。

“大量的资金从房市、理财、信托，从各种影子银行的渠道流入到这个市场，所以说股市就进入了一个增量资金的市场，不再陷入存量的困境。”国泰君安首席宏观分析师任泽平在2015年投资策略会上表示。

而随着沪港通的开通，北上资金明显大于南下资金，也增加了部分外围资金的入市。同时，今年中国证券市场互联互通机制或将拓展到更多证交所和资产类别，随着MSCI再度审议A股能否纳入其标杆指数，QFII和RQFII额度持续增加，中国A股国际化进程亦将提速。

中信证券策略组预计，未来1-2年，外资趋势性的流入以及市场开放后将带来估值和波动性的国际化，并强化A股与美股、港股等全球性重要指数的联动。

**市场波动将加大**

2014年底原油价格暴跌预示着世界经济格局继续复杂化、充满不确定性。在日、欧两大经济体进一步宽松、美元加息预期逐渐明朗的背景下，新兴金融市场恐将进一步动荡。

而中国经济正进入结构转型时期，未来改革的不确定性等多重因素博弈带来的市场大起大落将成为新常态，2015年A股市场的波动性或显着扩大。

经济不振下大批公司面临业绩压力，信用风险暴露或形成“黑天鹅”，全球市场在牛市后进行的系统性调整也将给市场投资者信心造成一定冲击，从而加剧A股市场的震荡幅度。

市场人士普遍认为，2014年A股市场大幅攀升主要受资金推动，其中快速攀升的杠杆资金或明显放大未来市场波动，而融资盘的快速抽离容易引发市场的连锁反应。

申万研究报告指出，其测算的融资余额上限为12,592亿元，两融余额在突破一万亿元后，2015年融资余额将结束单边上行开始随指数波动，融资余额波动将加大指数的波动。

此外，随着巨量资金流入中国股市，2014年A股市场活跃度有了显着提升，换手率的大增表明投资者持股并不稳定，也必将进一步加大市场波幅。

华鑫证券报告指出，根据A股指数波动特征，2015年沪综指和深综指的波动率将从2012-2014年的25%和34%扩大到35%和44%左右，2015年A股或以大起大落为主要特征。

瑞银证券则预计，2015年大小盘股票的股价表现将出现明显差异，持续涌入的资金将更青睐中大市值股票，而小市值股票在业绩无法得到验证后，估值将普遍回落；市场热点切换造成的资金流动也将造成指数的大幅波动。

同时，今年A股IPO节奏将明显加快，扩容或对市场短期资金面和投资者情绪产生负面影响，加剧指数的波动。中国证监会主席肖钢近期表示，将在保持每月新股均衡发行、稳定市场预期的基础上，适时适度增加新股供给。

**改革题材将持续活跃**

市场人士普遍预计，国有企业改革仍将是2015年的关键主题。今年伴随着国企改革的加速进行，国企资本运作需求将明显增强，中大市值的国企对A股指数影响巨大，或将引起市场整体的价值重估和指数的大幅波动。

而国资改革的产业链整合、整体上市、并购重组将是2015年A股的主题性看点。同时考虑到经济下行压力，稳增长政策的出台和改革提速也将使国企更多受益。

平安证券报告预计，市值较小的地方国企如其国资股东仅有其唯一的上市平台，且仍有其他较多质量较好的未上市资产，上市公司或将受益于资产注入。

另外，现金流充裕，主营业务稳定缓慢增长，且国资持股比例相对较高的国企短期可能引入外部的战略投资，此类上市公司或受益于并购重组也将产生较大的估值弹性。

2015年资本市场自身的制度改革也将层出不穷，金融改革加速推进，多层次资本市场不断壮大，市场开放程度持续提升，金融创新日益增多也将利好于金融行业相关板块。