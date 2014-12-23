台湾债市：RP利率持平，跨月资金仍不踊跃

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北12月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二平稳。时近月底，但跨月的资金仍未见踊跃，目前资金的流量稍有加大，有进也有出，情势尚称平稳。不过交易商对月底的情势仍不敢掉以轻心，偏向保守。
交易商表示，资金流量加大可能是为月底的资金落点做安排，或有可能纾缓月底的压力。
〞有人做跨月，不过很少，利率很高，所以我先不做，〞一家大型证券商交易员表示。
她解释，如果目前承做跨月的交易，天期至少要13天以上，以高利率来抢钱成本太高。若要承做，也要等到最后一周再说。
今日市场利率大致同于上日；证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。
今日有38亿台币中油公司债、远东银行11亿金融债交割。
本周余日公司债/金融债交割因素有：周三26亿台币中油公司债；周四国产实业20亿公司债、土银115亿金融债。还本则有：周一兆丰银22亿金融债、华南银25亿金融债，统一企业7.5亿公司债；周三第一银行20亿金融债；周四板信银2.8亿金融债、周五裕融10亿公司债。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。