台湾债市：RP利率持平，跨月资金仍不踊跃

路透台北12月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二平稳。时近月底，但跨月的资金仍未见踊跃，目前资金的流量稍有加大，有进也有出，情势尚称平稳。不过交易商对月底的情势仍不敢掉以轻心，偏向保守。

交易商表示，资金流量加大可能是为月底的资金落点做安排，或有可能纾缓月底的压力。

〞有人做跨月，不过很少，利率很高，所以我先不做，〞一家大型证券商交易员表示。

她解释，如果目前承做跨月的交易，天期至少要13天以上，以高利率来抢钱成本太高。若要承做，也要等到最后一周再说。

今日市场利率大致同于上日；证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有38亿台币中油公司债、远东银行11亿金融债交割。