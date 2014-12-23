《热点透视》债市投资者追求高收益已经欲罢不能

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack；编译 朱晓军

路透伦敦12月22日 - 债市的高收益热正走向一个欲罢不能的境界。受到央行政策的鼓舞，债市投资者会继续追逐收益率，全然不惧市场下跌、出现部分崩盘以及企业负债日益膨胀。

据汤森路透数据，截止12月初，2014年高收益债券发行规模超过4,000亿美元，欧洲也以1,650亿美元创下纪录新高。第三季度末的债务违约率仅为2.1%。

这些数字隐藏了一个事实：2014年是动荡不安的一年。垃圾债信用利差从6月的低点359个基点反弹，到12月中旬升破570个基点，投资者起初担忧美国收紧货币政策，后来又忧心油价暴跌及其对新兴市场的影响。部分交易还出现问题，比如英国的Phones 4u 。

市场动荡意味着垃圾债不再贵得吓人：根据Lehmann Livian Fridson Advisors计算，美国垃圾债要便宜大概30个基点。不过2015年可能带来更多挑战，包括美国首次升息。大量发债也可能打压价格，意大利和俄罗斯发债泛滥，或许会失去投资级的评级。

违约率恐怕也会开始上升。起先，油价大跌可能冲击很多小型能源企业，它们在美国高收益债市场中占比17%。下一步，垃圾债发行企业的处境会愈发风雨飘摇，这让人担心。超低评级CCC的发债企业占总体发行量的17%，超过2007年的水平。标普数据显示，历史上这些企业中有41%在三年内违约。

乐观方面来看，欧洲企业融资将进一步减少对银行贷款的依赖。由于全球经济依旧脆弱，美国联邦储备理事会(美联储/FED)也不大可能升息太多。同时，其他货币当局也将保持政策宽松：欧洲央行就准备购买1万亿(兆)欧元资产，或许包括公司债。投资者将不得不再次进入风险较高的信用债市场，以寻求高回报。