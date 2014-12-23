中国债市动态：现券收益率小降，资金面明显缓和推升买气

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海12月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券走暖，因资金面出现明显缓和迹象，现券买意随之回升，利率债各期限品种收益率均小幅下行。
交易员并表示，收益率曲线仍显得过于平坦，3-5年的中短期品种和10年长期品种之间几无利差，中短期品种具有一定配置价值。
“资金松了，感觉一下就太平了，”北京一商业银行交易员称。
他并指出，此前资金紧张，主要抬升了短端券种收益率，导致目前收益率曲线极为平坦，目前三年、五年品种价值都不错，和10年基本没有利差。
剩余期限约2.82年的国开债140225双边报价 在4.04%/4.00%，上日尾盘为4.13%/4.06%。剩余期限约9.67年的国开债140222双边报价 在4.05%/4.03%，上日尾盘为4.15%/4.10%。
银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善，主要质押式回购利率 全线下行，其中七天期回权利率大挫逾70个基点(bp)领先，与隔夜品种点也差缩窄至200bp以内。
交易员称，随着新股发行冻结资金的逐步解冻，加之年末财政存款将密集投放，市场对资金面预期较为乐观，因此回购利率进一步脱离高位只是时间问题。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.79元人民币，较上日结算价涨0.332元，或0.34%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 吴云凌)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。