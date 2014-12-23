中国债市动态：现券收益率小降，资金面明显缓和推升买气

路透上海12月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券走暖，因资金面出现明显缓和迹象，现券买意随之回升，利率债各期限品种收益率均小幅下行。

交易员并表示，收益率曲线仍显得过于平坦，3-5年的中短期品种和10年长期品种之间几无利差，中短期品种具有一定配置价值。

“资金松了，感觉一下就太平了，”北京一商业银行交易员称。

他并指出，此前资金紧张，主要抬升了短端券种收益率，导致目前收益率曲线极为平坦，目前三年、五年品种价值都不错，和10年基本没有利差。

剩余期限约2.82年的国开债140225双边报价 在4.04%/4.00%，上日尾盘为4.13%/4.06%。剩余期限约9.67年的国开债140222双边报价 在4.05%/4.03%，上日尾盘为4.15%/4.10%。

银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善，主要质押式回购利率 全线下行，其中七天期回权利率大挫逾70个基点(bp)领先，与隔夜品种点也差缩窄至200bp以内。

交易员称，随着新股发行冻结资金的逐步解冻，加之年末财政存款将密集投放，市场对资金面预期较为乐观，因此回购利率进一步脱离高位只是时间问题。